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A Fazenda 12: Mirella é criticada por 'emboscada' a Raíssa após indicação à roça

Cantora foi indicada ao lado de Luiza, Mateus e Juliano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 11:49

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:49

Jojo Todynho e MC Mirella têm nova briga em A Fazenda 12
Jojo Todynho e MC Mirella têm nova briga em A Fazenda 12 Crédito: Reprodução
Como já é comum, os ânimos voltaram a ficar alterados entre os peões de A Fazenda 12, durante a madrugada desta terça-feira (20), após as indicações para mais uma roça. A cantora MC Mirella foi uma das mais alteradas e acabou sendo criticada nas redes sociais por sua cobrança a outros competidores.
Ao todo, foram indicados para a próxima roça Luiza Ambiel, já na berlinda por ter sido vetada à Prova do Fazendeiro, além de Mirella, Mateus e Juliano. Os últimos três ainda disputarão a prova desta quarta-feira (21), que dará a chance de um deles sair da roça, conquistando o chapéu do Fazendeiro.
Após as indicações, que acabaram sendo temperadas com muitas discussões, Mirella se mostrou uma das mais indignadas, chegando a passar mal enquanto desabafava com outros peões no quarto. Mas foi sua tentativa de conversa com Raíssa, já durante a madrugada, que não agradou ao público nas redes sociais.
A revolta foi porque, após horas conversando em grupos separados, Mirella, Luiza e Victória esperaram todos irem dormir para confrontar Raíssa, que também já dormia. "Por que você não defendeu suas amigas? Porque você é tonta, vai nas ideias dos outros. Só vou te falar uma coisa: não quero ouvir sua voz mais", disse a cantora.

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A conversa, no entanto, acabou interrompida por Jojo, que chegou a discutir com Mirella, se posicionando a favor de Raíssa. "Tudo que a gente faz pelas pessoas, a gente faz de coração, não faz para depois, numa hora oportuna, jogar na cara não", afirmou Jojo já consolando Raíssa, que chorava após o confronto.
A web não perdoou: "Típica adolescente que não se garante sozinha, tem que ir com o bondinho pra atormentar os outros", disse um internauta. "Ajudou a Raíssa e agora fica jogando na cara dela. Acho horrível quem faz isso", disse outro. "Uma das maiores covardias. Esperar Raíssa ficar sozinha para encurrala-la", opinou mais um.
Ainda durante a madrugada, em mais uma sessão de desabafo, Mirella ainda criticou Jojo e acabou dizendo que a ajudou a se sentir bonita em sua ida ao paredão. Ela logo corrigiu para "ajudei a se sentir feliz", mas novamente os internautas não gostaram. "Desde quando Jojo precisa disso", questionou um deles no Twitter.
A revolta de Mirella com a indicação à roça aconteceu porque ela estava empatada com Jacqueline na votação pela casa, mas acabou sendo indicada porque Raíssa teve o poder de retirar dois votos de um participante, por ter o Poder da Chama. Ela então, retirou dois de Jake, mandando Mirella então para a berlinda.

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