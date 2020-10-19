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Raíssa vence Prova de Fogo e Mion anuncia mudanças na formação da roça em A Fazenda

Como ganhou a prova, após três peões serem escolhidos para a roça, Raíssa terá que escolher mais três participantes, iniciando, assim, uma nova votação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 07:53

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 07:53

Raissa Barbosa
Raissa Barbosa levou a melhor e ganhou a Prova de Fogo na tarde deste domingo (18) em A Fazenda Crédito: Reprodução/ Instagram
Em disputa com Lucas e Mateus, Raíssa levou a melhor e ganhou a Prova de Fogo na tarde deste domingo (18) em A Fazenda (RecordTV). Os peões ficaram pendurados diante de uma estrutura em que precisavam acender as luzes das palavras "Prova de Fogo". O vencedor foi aquele que conseguiu ligar os interruptores no menor tempo.
O desempenho dos participantes será exibido na noite desta segunda-feira (19), mas Lucas já adiantou ter ficado em segundo lugar. Além de não vencer a prova, o influenciador havia apostado com Raíssa que, caso perdesse, ficaria sem ingerir bebida alcoólica na próxima festa do reality. Como de costume, os perdedores vão à baia. Lucas e Mateus escolheram Juliano e Biel para ficar com eles.
Antes do início da prova, Mion surpreendeu ao aparecer no PlayPlus. O apresentador anunciou mudanças na formação da próxima roça, na terça-feira (20). Uma delas é que não haverá indicação via dinâmica do resta um e a outra está relacionada ao vencedor da Prova de Fogo, escolhida pelos seguidores da atração no TikTok.
Como ganhou a prova, após três peões serem escolhidos para a roça, Raíssa terá que escolher mais três participantes, iniciando, assim, uma nova votação que vai decidir qual deles será o quarto integrante da roça. "É a chacoalhada que a gente esperava. Vai ser fogo no feno total", disse o apresentador da atração.

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