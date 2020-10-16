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Estadão

'A Fazenda 12': Carol Narizinho é 5ª eliminada do programa

A ex-panicat recebeu 29,5% dos votos e perdeu a disputa contra Biel e Tays Reis no reality show da Record

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 18:35
Carol Narizinho foi a primeira mulher eliminada de
Carol Narizinho foi a primeira mulher eliminada de "A Fazenda 12" Crédito: Reprodução/RecordTV
A ex-panicat Carol Narizinho foi a quinta eliminada do reality show A Fazenda 12, transmitido pela Record. A participante saiu do programa na quinta-feira, 15, com 29,5% dos votos. Ela estava na berlinda com Biel, que recebeu 33% dos votos, e Tays Reis, que conquistou 37,5% da preferência do público.
Narizinho tinha sido indicada para a Roça pela casa, com cinco votos, e puxou Biel da baia. Tays Reis foi indicada pela fazendeira Luiza Ambiel.
A eliminação bateu recorde de participação dos internautas, com mais de 600 milhões de votos. Além de Carol Narizinho, já deixaram esta edição Cartolouco, Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha e Rodrigo Moraes.

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