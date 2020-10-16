'A Fazenda 12': Carol Narizinho é 5ª eliminada do programa

A ex-panicat Carol Narizinho foi a quinta eliminada do reality show A Fazenda 12, transmitido pela Record. A participante saiu do programa na quinta-feira, 15, com 29,5% dos votos. Ela estava na berlinda com Biel, que recebeu 33% dos votos, e Tays Reis, que conquistou 37,5% da preferência do público.