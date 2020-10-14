Biel está na roça, e Carol, Mariano e Tays disputam Fazendeiro em A Fazenda

Biel está na roça, e Carol, Mariano e Tays vão disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (14) em A Fazenda 12 (Record). Um deles vai se safar da berlinda e ainda voltará como Fazendeiro.
Os trabalhos começaram com Lipe anunciando com qual poder ele gostaria de ficar já que ganhou a Prova de Fogo. Mas ele deu um outro poder a Lucas Selfie. Ele teve de tirar os quatro peões da baia e escolher outros da sede para o lugar. Victória, Biel, Mariano e Mateus foram os eleitos.
Na sequência, Luiza Ambiel indicou o primeiro roceiro. Depois de um discurso longo, mandou a Tays para a roça. Lipe abriu o seu poder e leu que ele estaria imune à votação. Ele pode escolher um colega para não levar votos e optou por Lucas Selfie mais uma vez.
O segundo roceiro foi definido pela votação. Carol Narizinho foi a mais votada. O terceiro nome foi a escolha da baia. Carol foi quem teve a chance de puxar alguém, e esse alguém foi Biel. O quarto nome foi definido pelo Resta Um. Todos tiveram de indicar quem eles não queriam que fosse para a berlinda. E o último a ser escolhido foi Mariano.
O sertanejo, como quarto roceiro, vetou Biel, e ele já está na roça desta quinta-feira (15).