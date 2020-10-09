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Televisão

A Fazenda 12: Cartolouco é o quarto eliminado do reality show

Jornalista perde disputa com Biel e Jojo e deixa reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:47

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:47

Cartolouco é o quarto eliminado de
Cartolouco é o quarto eliminado de "A Fazenda 12" Crédito: Reprodução/RecordTV/Playplus
Lucas Cartolouco é o quarto eliminado da 12ª edição de A Fazenda (Record). O jornalista foi o menos votado (24,9%) para ter sua permanência no reality show em disputa contra os cantores Biel e Jojo na noite desta quinta-feira (8). Mion disse que a votação foi muito representativa. Foram mais de 40 mil votos por segundo.
A saída do participante mexeu com a casa. O retorno de Jojo foi bastante comemorado por ter sido a primeira a entrar na casa. Já a entrada de Biel foi mais triste. Poucos aplausos e muitos rostos tristes, sinal da surpresa dos participantes.

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No momento da revelação da eliminação, Cartolouco agradeceu a todos. As pessoas gostaram de mim, Mion?, indagou ele. O apresentador disse que ele veria quando saísse.
Após o programa ir ao ar, Cartolouco quebrou pela primeira vez um protocolo no reality. Ao invés de sair em encontro da produção, ele voltou para a sede para se despedir e agradecer aos peões o mês de convivência. "Aproveita aqui, eu adoro vocês todos. Aproveitem, eu estou feliz para c****** e a vida é um tesão", disse o jornalista, deixando os confinados surpresos com tal atitude.
"Aí, imagina a produção correndo atrás dele", brincou Jojo Todynho. "Ele ligou o f***** para a produção. É muito louco", completou Lipe Ribeiro.... - Veja mais em https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2020/10/09/apos-eliminacao-cartolouco-volta-a-sede-para-se-despedir-aproveitem.htm?cmpid=copiaecola

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