A Fazenda 12: Cartolouco é o quarto eliminado do reality show

Cartolouco é o quarto eliminado de "A Fazenda 12" Crédito: Reprodução/RecordTV/Playplus

Lucas Cartolouco é o quarto eliminado da 12ª edição de A Fazenda (Record). O jornalista foi o menos votado (24,9%) para ter sua permanência no reality show em disputa contra os cantores Biel e Jojo na noite desta quinta-feira (8). Mion disse que a votação foi muito representativa. Foram mais de 40 mil votos por segundo.

A saída do participante mexeu com a casa. O retorno de Jojo foi bastante comemorado por ter sido a primeira a entrar na casa. Já a entrada de Biel foi mais triste. Poucos aplausos e muitos rostos tristes, sinal da surpresa dos participantes.

No momento da revelação da eliminação, Cartolouco agradeceu a todos. As pessoas gostaram de mim, Mion?, indagou ele. O apresentador disse que ele veria quando saísse.

Após o programa ir ao ar, Cartolouco quebrou pela primeira vez um protocolo no reality. Ao invés de sair em encontro da produção, ele voltou para a sede para se despedir e agradecer aos peões o mês de convivência. "Aproveita aqui, eu adoro vocês todos. Aproveitem, eu estou feliz para c****** e a vida é um tesão", disse o jornalista, deixando os confinados surpresos com tal atitude.