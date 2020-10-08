Larissa Manoela e Maisa declaram torcida por Jojo Todynho em A Fazenda 12

Maisa com Jojo Todynho Crédito: Twitter/+a

Pela primeira vez na roça em A Fazenda 12, Jojo Todynho ganhou o apoio de artistas como Larissa Manoela, 19, e Maisa, 18. As duas postaram fotos ao lado da funkeira. Maisa até brincou na legenda ao escrever: "Jojo e uma fã"

A cantora é um dos destaques desta edição do reality rural da Record. Ela disputa na noite desta quinta (8) a preferência do público para seguir na competição contra Biel e Cartolouco.

O diretor e ator Wolf Maya também já declarou que adora Jojo Todynho. "Se eu estivesse lá [na Record], pegava a Jojo Todynho e dava um programa à tarde [...] Ela falando sobre tudo, sobre música, sobre comida, sobre sexo...Ela é espontânea, como era a Eloísa Mafalda [1924-2018], como era a Elke Maravilha [1945-2016], como era a Dercy [1907-2008]. São essas pessoas que são ego puro, não são personagens", disse ele em live com a atriz Maria Zilda Bethlem.