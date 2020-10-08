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Reality show

Larissa Manoela e Maisa declaram torcida por Jojo Todynho em A Fazenda 12

Funkeira está na roça e disputa a preferência do público com Biel e Cartolouco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 14:12

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:12

Maisa com Jojo Todynho
Maisa com Jojo Todynho Crédito: Twitter/+a
Pela primeira vez na roça em A Fazenda 12, Jojo Todynho ganhou o apoio de artistas como Larissa Manoela, 19, e Maisa, 18. As duas postaram fotos ao lado da funkeira. Maisa até brincou na legenda ao escrever: "Jojo e uma fã"
A cantora é um dos destaques desta edição do reality rural da Record. Ela disputa na noite desta quinta (8) a preferência do público para seguir na competição contra Biel e Cartolouco.

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O diretor e ator Wolf Maya também já declarou que adora Jojo Todynho. "Se eu estivesse lá [na Record], pegava a Jojo Todynho e dava um programa à tarde [...] Ela falando sobre tudo, sobre música, sobre comida, sobre sexo...Ela é espontânea, como era a Eloísa Mafalda [1924-2018], como era a Elke Maravilha [1945-2016], como era a Dercy [1907-2008]. São essas pessoas que são ego puro, não são personagens", disse ele em live com a atriz Maria Zilda Bethlem.
Maya falou sobre Jojo quando foi responder a pergunta de um internauta sobre como a TV pode competir com as redes sociais e o YouTube. "A TV tem a audiência dela, tem uma audiência diversificada. Eu, por exemplo, sabe o que eu estou vendo? A Jojo Todynho. Estou adorando."

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