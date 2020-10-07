Jojo diz que Luiza Ambiel foi babaca e Stéfani cobra coerência de Tays

A noite desta terça-feira (6) foi de intrigas na 12ª temporada de A Fazenda (Record). Isso porque os peões tiveram que indicar quem iria direto para a quarta roça e quem disputaria a Prova do Fazendeiro. Jojo Todynho foi a primeira confirmada para enfrentar a eliminação
Além dela, os participantes Biel, Cartolouco e Luiza Ambiel disputam nesta quarta-feira (7) a prova que definirá quem irá para roça desta semana com Jojo, e quem será o novo fazendeiro. Após a decisão, que foi transmitida ao vivo, a cantora de "Que Tiro Foi Esse" resolveu tirar satisfação com a amiga Ambiel, que indicou Mariano.
"Eu tenho que dizer uma coisa, você foi idiota, babaca, porque eu falei pra você lá: 'Para, isso aqui é um jogo, meu bem. Isso aqui não é negócio de popularidade, quem tem mais seguidores...", questionou a funkeira.
A ex-musa da banheira do Gugu começou o jogo de "resta um" durante a indicação, no qual cada participante tinha que salvar uma pessoa até que a última pessoa que sobrasse também iria para a roça. Ela salvou Mateus Carrieri.
Além de Jojo, Stéfani Bays também acabou discutindo com Tays Reis. A cantora foi se explicar para Bays o motivo pelo votou nela porém acabou não agradando a peoa. "Você fala uma coisa e faz outra. Falou que não votaria em mim tão cedo e foi lá e votou. Isso é não sustentar o que diz. Vai lá fora e assiste o que eu tô falando...", argumentou Bays.
A ex-participante do De Férias com o Ex (MTV Brasil) também afirmou que Tays era forçada. "Se eu tivesse afim de ir falar com você eu já teria, mas eu não tô. Estou no meu canto, conversando com as minhas amigas. Você que está se enfiando, como você sempre faz... você é forçada, você se enfia nas coisas."