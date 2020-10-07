Jojo diz que Luiza Ambiel foi babaca e Stéfani cobra coerência de Tays

Stéfani Bays chama Tays Reis de forçada e intrometida após noite de indicação à roça Crédito: Play Plus/Record TV

A noite desta terça-feira (6) foi de intrigas na 12ª temporada de A Fazenda (Record). Isso porque os peões tiveram que indicar quem iria direto para a quarta roça e quem disputaria a Prova do Fazendeiro. Jojo Todynho foi a primeira confirmada para enfrentar a eliminação

Além dela, os participantes Biel, Cartolouco e Luiza Ambiel disputam nesta quarta-feira (7) a prova que definirá quem irá para roça desta semana com Jojo, e quem será o novo fazendeiro. Após a decisão, que foi transmitida ao vivo, a cantora de "Que Tiro Foi Esse" resolveu tirar satisfação com a amiga Ambiel, que indicou Mariano.

"Eu tenho que dizer uma coisa, você foi idiota, babaca, porque eu falei pra você lá: 'Para, isso aqui é um jogo, meu bem. Isso aqui não é negócio de popularidade, quem tem mais seguidores...", questionou a funkeira.

A ex-musa da banheira do Gugu começou o jogo de "resta um" durante a indicação, no qual cada participante tinha que salvar uma pessoa até que a última pessoa que sobrasse também iria para a roça. Ela salvou Mateus Carrieri.

Além de Jojo, Stéfani Bays também acabou discutindo com Tays Reis. A cantora foi se explicar para Bays o motivo pelo votou nela porém acabou não agradando a peoa. "Você fala uma coisa e faz outra. Falou que não votaria em mim tão cedo e foi lá e votou. Isso é não sustentar o que diz. Vai lá fora e assiste o que eu tô falando...", argumentou Bays.