Lucas Selfie derrota Mirella e Tays na quarta Prova de Fogo de A Fazenda 12

Lucas Maciel, 26, apresentador e criador de conteúdo Crédito: Instagram/realityafazenda_12

Lucas Selfie é o novo guardião da chama na quarta Prova de Fogo de A Fazenda 12. Com a vitória do peão, MC Mirella, Tays Reis, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel foram direto para a baia.

Para o sorteio, realizado no fim da tarde deste domingo (4), os peões se dirigiram aos ninhos da sala de estar. Como de praxe, os cinco que tirassem os ovos de ouro teriam a chance de participar da disputa.

Dois deles, porém, foram vetados pelos competidores que voltaram da última roça, Raissa Barbosa e Biel. Lucas, Mirella, Tays, Carol Narizinho e Biel foram bem no sorteio. O funkeiro vetou a ex-panicat da prova, mas foi cortado por Raissa da disputa.

Lipe também tirou o ovo dourado, mas não pôde realizar a prova porque competiu na semana passada e teve que escolher um peão para o seu lugar. Ele solicitou a Tays e Stéfani, que lhe pediram a chance de participar, que tirassem no par ou ímpar, e Tays ganhou.

Numa prova que exigiu força, fôlego e resistência, Mirella, Lucas e Tays tinham como objetivo ir enchendo um recipiente de água para levantar a plataforma e fazer a bolinha passar pelo percurso. A primeira etapa precisava ser concluída em apenas três minutos. Tays foi a primeira a concluir a etapa.

A Prova de Fogo se deu em várias etapas individuais, e a somatória dos pontos adquiridos ao longo de cada uma é que definiu o dono do lampião.

No final, Lucas Selfie sagrou-se ganhador. Mirella e Tays, por terem perdido, foram direto para a baia. Elas, por sua vez, puxaram Lidi e Luiza, respectivamente.

O poder escolhido pelo público de casa foi que o dono do poder deverá repassar todos os votos que qualquer peão recebeu para outro peão. Lucas vai poder utilizar o poder da chama na terça-feira (6).