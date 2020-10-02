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Pressão subiu

'A Fazenda 12': Jojo Todynho é socorrida às pressas após desmaio

Cantora reclamou do calor ao cuidar dos animais do reality da Record e em seguida precisou ser acudida pelos companheiros de confinamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 14:18

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:18

"A Fazenda 12": Jojo Todynho passa mal e desmaia após alta na pressão Crédito: Record TV/Reprodução
A manhã foi difícil para Jojo Todynho dentro de "A Fazenda 12" nesta sexta (2). A cantora começou o dia cuidando dos animais, passando pelas galinhas inicialmente. 
De cara, a funkeira reclamou do calor e nos primeiros minutos na função começou a se queixar de uma possível alteração na pressão. Pouco depois, decidiu pedir ajuda aos peões que estavam por perto. 
Os companheiros correram para buscar água para a artista, que precisou ser carregada para o sofá da sede do reality da Record. Deitada no local, ela informou que sentiu a pressão subir. Neste momento, a câmera do PlayPlus cortou para outro cômodo e não foi possível ver novas movimentações. 

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O perfil da cantora no Twitter informou: "A Jojo passou mal e ainda estamos apurando o que houve com a nossa peoa, mandem energia positiva que tudo ficará bem!". 

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