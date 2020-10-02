'A Fazenda 12': Jojo Todynho é socorrida às pressas após desmaio

A manhã foi difícil para Jojo Todynho dentro de "A Fazenda 12" nesta sexta (2). A cantora começou o dia cuidando dos animais, passando pelas galinhas inicialmente.
De cara, a funkeira reclamou do calor e nos primeiros minutos na função começou a se queixar de uma possível alteração na pressão. Pouco depois, decidiu pedir ajuda aos peões que estavam por perto.
Os companheiros correram para buscar água para a artista, que precisou ser carregada para o sofá da sede do reality da Record. Deitada no local, ela informou que sentiu a pressão subir. Neste momento, a câmera do PlayPlus cortou para outro cômodo e não foi possível ver novas movimentações.
O perfil da cantora no Twitter informou: "A Jojo passou mal e ainda estamos apurando o que houve com a nossa peoa, mandem energia positiva que tudo ficará bem!".