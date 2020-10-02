'A Fazenda 12': Jojo Todynho é socorrida às pressas após desmaio

"A Fazenda 12": Jojo Todynho passa mal e desmaia após alta na pressão Crédito: Record TV/Reprodução

De cara, a funkeira reclamou do calor e nos primeiros minutos na função começou a se queixar de uma possível alteração na pressão. Pouco depois, decidiu pedir ajuda aos peões que estavam por perto.

Os companheiros correram para buscar água para a artista, que precisou ser carregada para o sofá da sede do reality da Record. Deitada no local, ela informou que sentiu a pressão subir. Neste momento, a câmera do PlayPlus cortou para outro cômodo e não foi possível ver novas movimentações.

O perfil da cantora no Twitter informou: "A Jojo passou mal e ainda estamos apurando o que houve com a nossa peoa, mandem energia positiva que tudo ficará bem!".

Jojo teve uma queda de pressão enquanto realizava sua nova função e desmaiou.



Lembrando que foi combinado entre Juliano e Biel colocar ela em um animal que ela não guentasse, fica bem Jojo??#AFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/frAjRPOdWd — PrincessDryhx ? (@dryhx_santos) October 2, 2020