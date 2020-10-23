A Fazenda 12: Luiza Ambiel é eliminada em votação recorde

Luiza Ambiel durante a eliminação em A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/PlayPlus

A peoa Luiza Ambiel foi a eliminada da roça de A Fazenda 12 (Record). Ela disputou contra Mateus e Mirella. Foram mais de 95 mil votos por segundo, segundo o apresentador Marcos Mion. Foram quase 800 milhões de votos. Recorde de votação de todas as Fazendas.

No momento da eliminação, Luiza chorou bastante e parecia bastante nervosa. Em sua despedida, ela disse que foi julgada errado pelas pessoas e que usaram a sua filha para lhe prejudicar.

A primeira a ser salva foi Mirella. A reação dela foi agradecer a todos que votaram e à sua família.

Em seguida, Mateus descobriu que estava salvo da berlinda. Na volta para a sede, Mirella até caiu no chão de felicidade. Raissa não gostou do que viu. Já Mateus levou a maioria da casa ao delírio com o seu retorno.

A saída da peoa gerou repercussão e piadas nas redes sociais.

Luiza Ambiel sendo eliminada ao som de raça negra ESSE É O TWEET KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/330eue3iEf — Juli ????? (@Julixferreira) October 23, 2020

IMAGINA A CARA DA LUIZA AMBIEL SAINDO DA FAZENDA E VENDO Q ELA ESTAVA SENDO COMPARADA COM O BOLSONARO KKKKK



#EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/U4XXZdh93w — Deprê Universitária (@universitariaOF) October 23, 2020

Amigas da Luiza Ambiel aguardando ela chegar em casa #AFazenda pic.twitter.com/3evcbtxroJ — Carool_silvacs (@CaroolSilvacs) October 23, 2020

Hahaha esse video é muito bom por causa do motivo deles: o alívio da eliminação da Luiza Ambiel. https://t.co/EZEq0pDGHv — Chico Barney (@chicobarney) October 23, 2020