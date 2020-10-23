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Reality show

A Fazenda 12: Luiza Ambiel é eliminada em votação recorde

Peoa disputou com Mateus e Mirella. Saída virou assunto de piadas na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 12:03

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:03

Luiza Ambiel durante a eliminação em A Fazenda 12
Luiza Ambiel durante a eliminação em A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/PlayPlus
A peoa Luiza Ambiel foi a eliminada da roça de A Fazenda 12 (Record). Ela disputou contra Mateus e Mirella. Foram mais de 95 mil votos por segundo, segundo o apresentador Marcos Mion. Foram quase 800 milhões de votos. Recorde de votação de todas as Fazendas.
No momento da eliminação, Luiza chorou bastante e parecia bastante nervosa. Em sua despedida, ela disse que foi julgada errado pelas pessoas e que usaram a sua filha para lhe prejudicar.
A primeira a ser salva foi Mirella. A reação dela foi agradecer a todos que votaram e à sua família.

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Em seguida, Mateus descobriu que estava salvo da berlinda. Na volta para a sede, Mirella até caiu no chão de felicidade. Raissa não gostou do que viu. Já Mateus levou a maioria da casa ao delírio com o seu retorno.
A saída da peoa gerou repercussão e piadas nas redes sociais.

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