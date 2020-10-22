Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mc Mirella estão na roça em A Fazenda 12

A cantora MC Mirella está na roça em "A Fazenda 12" Crédito: Reprodução/Instagram @mirella

Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mc Mirella estão na segunda roça de A Fazenda 12. Os três disputam a preferência do público para permanecer no reality show rural em votação no site da Record.

Luiza já estava na roça por indicação de Juliano, que foi o último escolhido para a berlinda e podia escolher quem ia direto disputar a eliminação. Já os outros dois participantes disputaram com Juliano Ceglia a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (22).

Na prova, os participantes tinham que serrar madeirinhas em um caminho para chegar até uma catapulta, com a qual deveriam acertar cinco bolas em caixas de tamanhos variados. Mateus foi quem se saiu melhor.