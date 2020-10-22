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Reality show

A Fazenda 12: Biel e Tays discutem, e cantora desabafa no colo de Jake

'Eu não estou chorando porque estou gostando, estou chorando pela situação', diz

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 13:24
Tays Reis
Tays Reis Crédito: Instagram/realityafazenda_12
As confusões em A Fazenda 12 seguiram pela madrugada desta quinta (22). Desta vez, a briga foi entre o casal Biel e Tays Reis, e começou quando a cantora pediu para conversar com o funkeiro. Ele se recusou, afirmando não estar em um bom momento.
"Tem muita coisa que não gosto em você, mas fico quieto. Você é cheia de cobranças", disse ele. Tays rebateu: "Me respeita. Ridículo." Ela foi desabafar sobre o ocorrido com Lidi Lisboa e Jakelyne Oliveira na despensa da casa, e disse que não não quer mais envolvimento com o funkeiro . "Sabe o que eu vou falar? Me esquece, a amizade continua."
O problema é que, do lado de fora, ao lado de Luiza Ambiel, Mirella e Victória Villarim, Biel escutava escondido a conversa. Ele então resolveu entrar na despensa para tirar satisfação: "Fala comigo, Tays. Conversa comigo. Fica falando de cantinho toda hora. Você está de cara virada para mim faz três dias. Não estou discutindo não, vamos conversar".

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"Conversar? Te chamei para conversar, você viu a resposta que você me deu", respondeu ela. "Não vou entrar nessa, não, que desgaste", completou ela.
Sozinho na cozinha, Biel se questionava o que teria feito para merecer a situação, Na sequência, ele desabafou com Mirella: "Que decepção, que decepção". Tays ouviu e o questionou: "Fala para mim."
"Você falando isso? Que engraçado, Tays", rebateu o funkeiro. Mais tarde, Jake consolou a cantora, que chorou e disse estar chateada pelas coisas que Biel falou para ela e pela situação. "Eu não estou chorando por causa de relacionamento ou porque estou gostando, estou chorando pela situação."
Já ele, conversava sobre o assunto com Ambiel e Victoria, dizendo que gosta muito de Tays e tem "provado isso", mas que ela faz muitas cobranças.

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