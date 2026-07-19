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Tristeza

Motociclista morre após acidente com ônibus do Transcol na Serra

A vítima, identificada como Lourival Carvalho Santos Junior, teria escorregado na pista e em seguida sido atropelada, na noite do último sábado (18)

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 12:12

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 jul 2026 às 12:12
Lourival Carvalho Santos Junior, de 24 anos, morreu em um acidente debaixo do viaduto de Carapina
Lourival Carvalho Santos Junior, de 24 anos, morreu em um acidente debaixo do viaduto de Carapina Crédito: Paulo Ricardo sobral e Acervo familiar

Um motociclista de 24 anos, identificado como Lourival Carvalho Santos Junior, morreu após um acidente com um ônibus do Sistema Transcol na Avenida Mestre Álvaro, em Carapina, na Serra, debaixo do viaduto, durante a noite de sábado (18). 


Familiares da vítima conversaram com o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta. Eles contaram que Lourival estava trabalhando como motoboy no momento do acidente. 


Testemunhas revelaram aos parentes do jovem que chovia e havia óleo derramado na pista. Além disso, trabalhadores estariam pintando a sinalização do trecho. Esses fatores, segundo relatado pelas testemunhas, teriam contribuído para que a moto do entregador escorregasse e ele caísse, sendo atropelado pelo ônibus. 


Para a Polícia Militar, o motorista do Transcol revelou que seguia normalmente pela via quando sentiu que havia passado por cima de algo. Ao parar o veículo, viu a vítima caída no chão. 


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas Lourival não resistiu. O condutor do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à Delegacia Regional do município para prestar depoimento. 


Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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