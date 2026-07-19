Ciclista morre após acidente com moto em Vila Velha; veja vídeo

Um ciclista morreu após ser atingido por uma motocicleta no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na noite de sábado (18). Uma câmera de segurança flagrou o acidente.





As imagens (veja acima) mostram o ciclista trafegando pela Rua Henrique Moscoso quando tenta atravessar para outra faixa, momento em que é atingido pela motocicleta e arremessado no asfalto.





Segundo a Polícia Militar, a vítima morreu no local. Moradores revelaram à TV Gazeta que o homem seria catador de recicláveis, teria cerca de 50 anos e estaria voltando para casa no momento do acidente.





Já o motociclista, após a colisão, foi arremessado por cerca de 50 metros e bateu em um poste. A moto dele atingiu um veículo que estava estacionado na rua, que por sua vez colidiu no automóvel da frente, que também estava estacionado.





O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Por esse motivo, de acordo com a PM, não foi possível que ele realizasse o teste do bafômetro e nem que desse depoimento, já que precisou ser entubado.





Moradores da região relataram que veículos têm trafegado na região em alta velocidade, o que favorece o aumento de acidentes.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).





*Com informações do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta