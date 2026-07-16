Fumaça encobre bairros e chama atenção em Vila Velha

Uma densa fumaça tomou conta de diversos bairros de Vila Velha na noite desta quarta-feira (15), chamando a atenção de moradores e provocando reclamações sobre o forte cheiro de queimado.
Uma passageira do Sistema Transcol relatou ter sentido um forte cheiro de queimado no Terminal de Itaparica por volta das 20h40.
Moradores também relataram nas redes sociais que a fumaça chegou a bairros como Santa Mônica, Gaivotas, Ataíde e Guaranhuns. Em Itapuã e na Praia da Costa, uma névoa esbranquiçada podia ser vista sobre os prédios, conforme registros feitos por moradores.
O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a Defesa Civil de Vila Velha e a Polícia Militar Ambiental foram procurados pela reportagem, mas não responderam até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja manifestação.