Fumaça encobre bairros e chama atenção em Vila Velha

O sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória ganhou uma nova estação na Praça Henrique Meyerfreund, no bairro Glória, em Vila Velha. O equipamento já está disponível para uso.





Segundo Israel Leite, diretor comercial da Serttel, empresa que gerencia os programas de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória, a escolha da Glória segue critérios técnicos e operacionais. “A definição dos pontos leva em consideração estudos de demanda e fluxo, além da dinâmica de uso do sistema. Nesse caso, também realizamos a realocação de uma estação para uma região com maior potencial de utilização, atendendo melhor à operação e à cidade”.





Atualmente, o sistema conta com 21 estações e 210 bicicletas em operação em Vila Velha. As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro, escolher o tipo de passe e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.