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Sem registro na OAB

Homem é detido ao se passar por advogado durante audiência no ES

Segundo a OAB de Viana, o homem oferecia serviços e consultoria nas áreas de Direito de Família e Previdenciário, mas não tinha o registro profissional da classe

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2026 às 22:17
Fórum de Viana
Fórum de Viana, onde o homem foi detido durante audiência Reprodução | Google Maps

Um homem foi detido durante uma audiência no Fórum de Viana, por suspeita de se passar por advogado. Uma denúncia foi feita à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que foi até o local nesta quarta-feira (15) e acionou a polícia.


Segundo a OAB de Viana, o investigado oferecia serviços e consultoria nas áreas de Direito de Família e Previdenciário, mas não tinha o registro profissional da classe. 


Ele foi detido em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A OAB orientou que pessoas que tenham sido atendidas pelo falso advogado e se sintam prejudicadas de alguma maneira procurem a polícia e denunciem o caso. Em alguns casos, processos podem até ser anulados devido à ilegitimidade do profissional.


Procurada pela reportagem, a defesa do homem informou que foi lavrado um Termo Circunstanciado e que ele foi liberado. "Meu cliente é bacharel em Direito, sem nenhuma restrição. Acredito que houve um mal-entendido, uma vez que em nenhum momento ele se apresentou como advogado, conforme consta na ata da audiência", disse o advogado à reportagem da TV Gazeta, por mensagem.


"Quanto ao réu, ele estava representado por seu advogado, e não há proibição de acompanhar uma audiência. Meu cliente é familiar do réu, que pediu que ele o acompanhasse como amigo", completou.


*Com informações da TV Gazeta.

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