Homem é detido ao se passar por advogado durante audiência no ES

Um homem foi detido durante uma audiência no Fórum de Viana, por suspeita de se passar por advogado. Uma denúncia foi feita à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que foi até o local nesta quarta-feira (15) e acionou a polícia.





Segundo a OAB de Viana, o investigado oferecia serviços e consultoria nas áreas de Direito de Família e Previdenciário, mas não tinha o registro profissional da classe.





Ele foi detido em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A OAB orientou que pessoas que tenham sido atendidas pelo falso advogado e se sintam prejudicadas de alguma maneira procurem a polícia e denunciem o caso. Em alguns casos, processos podem até ser anulados devido à ilegitimidade do profissional.





Procurada pela reportagem, a defesa do homem informou que foi lavrado um Termo Circunstanciado e que ele foi liberado. "Meu cliente é bacharel em Direito, sem nenhuma restrição. Acredito que houve um mal-entendido, uma vez que em nenhum momento ele se apresentou como advogado, conforme consta na ata da audiência", disse o advogado à reportagem da TV Gazeta, por mensagem.





"Quanto ao réu, ele estava representado por seu advogado, e não há proibição de acompanhar uma audiência. Meu cliente é familiar do réu, que pediu que ele o acompanhasse como amigo", completou.





*Com informações da TV Gazeta.