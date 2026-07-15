MPES denuncia motorista de acidente que matou dois jovens em Santa Teresa

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou, nesta quarta-feira (15), José Carlos Batista de Mello por dois homicídios culposos. Ele é o motorista envolvido no acidente que matou dois jovens em Santa Teresa, em maio de 2025, quando o carro que conduzia despencou de uma ribanceira, causando a morte de Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, de 17 anos, e Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos.





Além da condenação, o MPES solicitou que um valor mínimo de R$ 100 mil seja destinado aos familiares das vítimas para reparação dos danos causados. De acordo com a Secretaria do Estado da Justiça, José Carlos Batista Mello, preso preventivamente em 13 de maio de 2025, foi solto no mês seguinte após expedição de alvará.





A reportagem procurou a defesa do denunciado, mas não obteve retorno até a última atualização desta publicação. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também foi acionado, mas ainda não respondeu.