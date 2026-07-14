Foragidos suspeitos de ataque que matou 2 jovens em Jaguaré são presos

Dois homens foragidos da Justiça foram presos na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Segundo a Polícia Civil, Lucas Pires e Marcos Vinicio do Nascimento Barros são suspeitos de participação no ataque a tiros que matou dois jovens e deixou um terceiro ferido em um bar do município.





A dupla foi localizada durante uma operação integrada das polícias Civil e Militar. Lucas tinha um mandado de recaptura expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus pelos crimes de roubo qualificado e receptação. Já Marcos Vinicio era alvo de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares, no âmbito de investigações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado e receptação.





Ainda conforme a Polícia Civil, os dois estavam escondidos em uma área rural de Jaguaré e havia informações de que planejavam cometer novos assaltos na região.





Os suspeitos também são investigados por envolvimento no ataque a tiros ocorrido na noite de 5 de julho. Na ocasião, testemunhas relataram à Polícia Militar que os criminosos passaram de motocicleta em frente a um bar e efetuaram diversos disparos contra três jovens. Duas vítimas, de 20 e 25 anos, morreram no local. A terceira, de 22 anos, ficou ferida.