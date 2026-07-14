Até breve. Porque a causa animal nunca se despede

Escrever a coluna É o Bicho foi um dos maiores privilégios da minha trajetória. Ao longo de tantos anos, centenas de textos ganharam vida, primeiro nas páginas da saudosa Revista.AG, quando ainda era impressa, e depois no portal de A Gazeta, dentro do HZ. Em cada coluna, procurei dar voz a quem não pode falar, mas sente, sofre, ama e merece respeito.





Foram incontáveis histórias, denúncias, orientações, reflexões, exemplos de amor e de cuidado. Celebramos resgates, lamentamos perdas, cobramos autoridades, explicamos leis, incentivamos a adoção responsável e mostramos que a relação entre humanos e animais pode, e deve, ser construída sempre com empatia e responsabilidade.





Hoje, esta coluna se despede. É uma decisão minha, tomada com serenidade. Chegou o momento de diminuir o ritmo e dedicar mais tempo a outros projetos e à minha vida pessoal. Mas que ninguém confunda esta despedida com um adeus à causa animal.





A defesa dos animais não é um trabalho que se deixa para trás. É um compromisso que passa a fazer parte de quem somos. Está no olhar, nas escolhas, na indignação diante da crueldade e na esperança de construir um mundo mais justo para todas as formas de vida.





Continuarei defendendo os animais onde quer que eu esteja. Continuarei lembrando que maus-tratos são crime e que a lei precisa ser cumprida. Nenhuma sociedade pode se considerar verdadeiramente evoluída enquanto fecha os olhos para o sofrimento dos animais.





Quero agradecer, de coração, A Gazeta, especialmente a editora da inesquecível Revista.AG, Mariana Perini, que me deu a missão de escrever a coluna abrindo espaço e acreditando que a causa animal merecia visibilidade. Agradeço também aos editores Erik Oakes, Marcella Scaramella e Felipe Khoury que, posteriormente, deram continuidade a esse grande projeto, dentro do HZ, ao lado de toda a equipe. Só tenho a dizer muito obrigada por acreditarem nesta jornalista que ama os animais.