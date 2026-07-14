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Rachel Martins

Até breve. Porque a causa animal nunca se despede

Após anos dando voz aos animais e fortalecendo a causa da proteção animal, Rachel Martins encerra um ciclo à frente da coluna É o Bicho, em HZ

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 10:43

Publicado em 

14 jul 2026 às 10:43
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Rachel Martins encerra ciclo na coluna É O Bicho, em HZ
Rachel Martins encerra ciclo na coluna É O Bicho, em HZ Acervo pessoal

Escrever a coluna É o Bicho foi um dos maiores privilégios da minha trajetória. Ao longo de tantos anos, centenas de textos ganharam vida, primeiro nas páginas da saudosa Revista.AG, quando ainda era impressa, e depois no portal de A Gazeta, dentro do HZ. Em cada coluna, procurei dar voz a quem não pode falar, mas sente, sofre, ama e merece respeito.


Foram incontáveis histórias, denúncias, orientações, reflexões, exemplos de amor e de cuidado. Celebramos resgates, lamentamos perdas, cobramos autoridades, explicamos leis, incentivamos a adoção responsável e mostramos que a relação entre humanos e animais pode, e deve, ser construída sempre com empatia e responsabilidade.


Hoje, esta coluna se despede. É uma decisão minha, tomada com serenidade. Chegou o momento de diminuir o ritmo e dedicar mais tempo a outros projetos e à minha vida pessoal. Mas que ninguém confunda esta despedida com um adeus à causa animal.


A defesa dos animais não é um trabalho que se deixa para trás. É um compromisso que passa a fazer parte de quem somos. Está no olhar, nas escolhas, na indignação diante da crueldade e na esperança de construir um mundo mais justo para todas as formas de vida.


Continuarei defendendo os animais onde quer que eu esteja. Continuarei lembrando que maus-tratos são crime e que a lei precisa ser cumprida. Nenhuma sociedade pode se considerar verdadeiramente evoluída enquanto fecha os olhos para o sofrimento dos animais.


Quero agradecer, de coração, A Gazeta, especialmente a editora da inesquecível Revista.AG, Mariana Perini, que me deu a missão de escrever a coluna abrindo espaço e acreditando que a causa animal merecia visibilidade. Agradeço também aos editores Erik Oakes, Marcella Scaramella e Felipe Khoury que, posteriormente, deram continuidade a esse grande projeto,  dentro do HZ, ao lado de toda a equipe. Só tenho a dizer muito obrigada por acreditarem nesta jornalista que ama os animais. 

Rachel Martins encerra ciclo na coluna É O Bicho, em HZ
Rachel Martins encerra ciclo na coluna É O Bicho, em HZ Acervo pessoal

Também quero fazer um agradecimento especial para todas as minhas fontes. Aos protetores independentes, às organizações de proteção animal, aos médicos-veterinários, aos biólogos, aos pesquisadores, aos promotores de Justiça, delegados, policiais, fiscais, advogados, professores, gestores públicos e tantos outros profissionais que compartilharam conhecimento, experiências e informações. Vocês enriqueceram cada texto e ajudaram a transformar esta coluna em um espaço de informação, conscientização e cidadania.


Agradeço especialmente aos leitores. Muitos enviaram denúncias, contaram histórias, dividiram angústias, celebraram conquistas e mostraram que existe uma imensa rede de pessoas comprometidas com o bem-estar animal. Esta coluna nunca foi escrita por uma única pessoa. Ela foi construída por muitas mãos e muitos corações.


Os desafios continuam enormes. Ainda há abandono, violência, exploração e negligência. Mas também há milhares de pessoas que dedicam suas vidas a mudar essa realidade. É nelas que deposito minha esperança.


Saio da coluna com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que valeu cada palavra escrita. Se algum texto despertou consciência, incentivou uma adoção, fortaleceu uma denúncia, ajudou a salvar uma vida ou fez alguém enxergar um animal com mais respeito e compaixão, então a missão foi cumprida.


A coluna termina. Meu compromisso com os animais, jamais. Muito obrigada a todos que fizeram parte desta caminhada. Seguimos juntos, porque a causa animal não tem ponto final.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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