Combustível mais caro e inflação: como taxa dos EUA no Estreito de Ormuz impacta o ES

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país vai controlar o Estreito de Ormuz , via marítima localizada ao sul do Irã, e aplicar uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada pela rota, reacendeu as análises sobre o impacto da decisão na economia brasileira.





Afunilando as possibilidades e focando no Espírito Santo , ainda que sem uma relação direta do comércio capixaba com a região, também são discutidas as formas como a taxação impacta na economia do Estado.





Segundo o economista Ricardo Paixão, o impacto é indireto, por meio do encarecimento do frete marítimo, dos combustíveis e de insumos utilizados pela indústria.





O Estreito de Ormuz, localizado entre o Irã e Omã, concentra a movimentação de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Por isso, qualquer instabilidade na região ou aumento dos custos para a passagem de navios tem potencial para provocar efeitos em cadeia na economia global.



Nesta terça-feira (14), inclusive, os preços do barril atingiram o maior nível em cerca de quatro semanas. Por volta das 9h39 (horário de Brasília), o barril do petróleo Brent, referência internacional, subia 4,33%, para US$ 86,91. Já o WTI, referência nos EUA, avançava 3,17%, para US$ 80,62.