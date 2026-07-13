ES aumenta arrecadação e tem maior volume de investimentos em dez anos

Com um aumento de arrecadação no primeiro quadrimestre de 2026, o Espírito Santo alcançou o maior volume de investimentos públicos para o período nos últimos dez anos, segundo dados da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, divulgados nesta segunda-feira.





A receita total alcançou R$ 11,2 bilhões, um crescimento nominal de 23,5% em comparação com o mesmo intervalo de 2025. Segundo a Secretaria da Fazenda, a expansão das receitas ficou acima do crescimento das despesas, o que contribuiu para a manutenção do equilíbrio das contas públicas e na capacidade de realizar obras.





As despesas empenhadas em investimentos somaram R$ 2,2 bilhões, o equivalente a 8% do que entrou nos cofres públicos.



