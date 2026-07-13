Escola bilíngue investe R$ 7 milhões na expansão de unidade em Vila Velha

A rede de ensino bilíngue Maple Bear está aplicando R$ 7 milhões na expansão da unidade da Praia da Costa, em Vila Velha. O aporte foi direcionado para a construção de um novo prédio, projetado exclusivamente para abrigar as turmas do ensino fundamental II e do ensino médio.
Para dar conta da nova estrutura, a operação abriu 25 postos de trabalho na escola. As vagas criadas contemplam áreas de gestão, limpeza, assistência de sala e o próprio corpo docente.
De acordo com a diretora da unidade, Juliana Camargo, a obra representa um novo momento para a escola, que passa a ser equipada com laboratório de química, quadra poliesportiva, biblioteca e área para atividades no contraturno (também chamado de after school).
A aposta da escola para reter as matrículas do Ensino Médio é o duplo diploma internacional. Emitido em parceria com a província de New Brunswick, o documento é válido no Brasil e no Canadá, o que facilita o ingresso em universidades estrangeiras. A unidade capixaba, inaugurada em 2017 e localizada na Praia da Costa, atende atualmente cerca de 500 alunos.