AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mais vagas

Escola bilíngue investe R$ 7 milhões na expansão de unidade em Vila Velha

Com o investimento, instituição na Praia da Costa passa a ofertar turmas dos ensinos fundamental II e médio

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 16:35

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

13 jul 2026 às 16:35

A rede de ensino bilíngue Maple Bear está aplicando R$ 7 milhões na expansão da unidade da Praia da Costa, em Vila Velha. O aporte foi direcionado para a construção de um novo prédio, projetado exclusivamente para abrigar as turmas do ensino fundamental II e do ensino médio.


Para dar conta da nova estrutura, a operação abriu 25 postos de trabalho na escola. As vagas criadas contemplam áreas de gestão, limpeza, assistência de sala e o próprio corpo docente.

Nova quadra poliesportiva da unidade de Vila Velha Divulgação

De acordo com a diretora da unidade, Juliana Camargo, a obra representa um novo momento para a escola, que passa a ser equipada com laboratório de química, quadra poliesportiva, biblioteca e área para atividades no contraturno (também chamado de after school). 


A aposta da escola para reter as matrículas do Ensino Médio é o duplo diploma internacional. Emitido em parceria com a província de New Brunswick, o documento é válido no Brasil e no Canadá, o que facilita o ingresso em universidades estrangeiras. A unidade capixaba, inaugurada em 2017 e localizada na Praia da Costa, atende atualmente cerca de 500 alunos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia ES Escola Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Kléberson
Com artérias obstruídas, pentacampeão Kléberson é encaminhado para hospital, mas passa bem
flavio bolsonaro e lorenzo pazolini
O que Pazolini ganha ao apoiar Flávio Bolsonaro
Libertadores
Flamengo entra na disputa por Almada com River, e acena com melhor proposta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados