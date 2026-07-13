Escola bilíngue investe R$ 7 milhões na expansão de unidade em Vila Velha

A rede de ensino bilíngue Maple Bear está aplicando R$ 7 milhões na expansão da unidade da Praia da Costa, em Vila Velha. O aporte foi direcionado para a construção de um novo prédio, projetado exclusivamente para abrigar as turmas do ensino fundamental II e do ensino médio.





Para dar conta da nova estrutura, a operação abriu 25 postos de trabalho na escola. As vagas criadas contemplam áreas de gestão, limpeza, assistência de sala e o próprio corpo docente.