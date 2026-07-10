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Inflação: os 10 produtos que ficaram mais caros e mais baratos no ES

Em junho de 2026, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,16% no Brasil e de 0,38% na Grande Vitória

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 15:51

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 jul 2026 às 15:51
Inflação está corroendo salário dos brasileiros
Inflação em junho foi mais alta no Espírito Santo que no Brasil Freepik

A inflação calculada no mês de junho no Espírito Santo foi de 0,38%. O índice no Estado teve leve alta em relação a maio (0,32%) e ficou na contramão do registrado no Brasil, que ficou em 0,16%. 


Os preços que mais subiram no Espírito Santo em junho foram das passagens aéreas (13,57%), do alho (13,32%), do feijão preto (9,83%), do limão (8,23%) e da manga 8,23%). 


Por outro lado, a maçã (-6,86%), o camarão (-4,72%), o perfume (-3,8%), o peroá (-3,69%) e o seguro de veículos (-3,53%) foram os itens que tiveram maior redução no preço frente ao registrado em maio. 


Entre as regiões do país, a Grande Vitória teve a quarta maior alta na inflação. Brasília teve a maior alta (0,52%). No ano, o IPCA no Espírito Santo acumula alta de 3,19% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 4,97%. 


Os resultados da inflação oficial do país foram divulgados, na manhã desta sexta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 


O aumento da inflação nos meses anteriores tinha sido pressionado pela alta na categoria Alimentos e Bebidas. Neste mês, variou 0,38%, contra 1,25% de maio.


Em junho, a maior alta entre as categorias foi no grupo de artigos de residência (1,15%), seguido dos transportes (0,85%). Neste último, os maiores impactos positivos foram a passagem aérea (0,08 p.p), automóvel novo (0,06 p.p) e conserto de automóvel (0,03 p.p).


Em junho, a alimentação no domicílio teve variação de 0,45%, resultado inferior ao apurado em maio, quando registrou 1,32%. A alimentação fora do domicílio acompanhou a queda, com variação de 0,19%, enquanto no mês anterior tinha sido de 0,85%.


Confira abaixo a lista com os 10 produtos que mais tiveram alta e também queda nos preços.

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