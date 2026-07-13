AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tempo

Massa de ar frio derruba temperaturas no ES e pode fazer até 7 graus

A chegada de uma massa de ar fria deve derrubar ainda mais as temperaturas nos próximos dias

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2026 às 15:27
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
Rodrigo Gavini | Arquivo A Gazeta

A semana no Espírito Santo começou com tempo frio, nublado e chuva, após um domingo de calor intenso. A chegada de uma massa de ar fria deve derrubar ainda mais as temperaturas nos próximos dias. Em algumas regiões, a mínima pode chegar a 7 graus.


Nesta segunda-feira (13), uma frente fria avançou pelo litoral da Região Sudeste. Por conta disso, também há previsão de ventos fortes nas cidades costeiras. Na terça (14), os ventos umidos do mar favorecem a chuva nas regiões Nordeste, Sul e Litoral capixabas. As temperaturas devem seguir baixas em todo o Estado.


Na quarta (15), chove rápido entre a madrugada e a manhã no litoral  nas regiões Sul e extremo Norte devido à entrada de umidade trazida por ventos costeiros. Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva. Mas as temperaturas ainda ficam baixas.

Veja Também 

Imagem de destaque

Veja como o frio muda a percepção do cheiro na pele

Em Venda Nova do Imigrante e Ibitirama deve fazer 9 e 8 graus na terça e quarta-feira, respectivamente. Em Santa Teresa, as temperaturas mínimas pode chegar a 10 e 9 graus nos mesmos dois dias. Já Domingos Martins pode registrar nove graus na quarta. Em Divino de São Lourenço, no Sul, na quarta a temperatura mínima pode chegar a 7 graus.


(Com informações do G1 ES)

Veja Também 

Imagem de destaque

Frio não é desculpa: veja 8 atividades físicas ideais para praticar no inverno

Imagem de destaque

9 receitas de sopas leves para manter a dieta nos dias frios

Imagem de destaque

Jantar saudável: 4 sopas ricas em proteínas para os dias frios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Kléberson
Com artérias obstruídas, pentacampeão Kléberson é encaminhado para hospital, mas passa bem
flavio bolsonaro e lorenzo pazolini
O que Pazolini ganha ao apoiar Flávio Bolsonaro
Libertadores
Flamengo entra na disputa por Almada com River, e acena com melhor proposta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados