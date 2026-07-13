Massa de ar frio derruba temperaturas no ES e pode fazer até 7 graus

Em Venda Nova do Imigrante e Ibitirama deve fazer 9 e 8 graus na terça e quarta-feira, respectivamente. Em Santa Teresa, as temperaturas mínimas pode chegar a 10 e 9 graus nos mesmos dois dias. Já Domingos Martins pode registrar nove graus na quarta. Em Divino de São Lourenço, no Sul, na quarta a temperatura mínima pode chegar a 7 graus.



(Com informações do G1 ES)