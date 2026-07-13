Massa de ar frio derruba temperaturas no ES e pode fazer até 7 graus

A semana no Espírito Santo começou com tempo frio, nublado e chuva, após um domingo de calor intenso. A chegada de uma massa de ar fria deve derrubar ainda mais as temperaturas nos próximos dias. Em algumas regiões, a mínima pode chegar a 7 graus.
Nesta segunda-feira (13), uma frente fria avançou pelo litoral da Região Sudeste. Por conta disso, também há previsão de ventos fortes nas cidades costeiras. Na terça (14), os ventos umidos do mar favorecem a chuva nas regiões Nordeste, Sul e Litoral capixabas. As temperaturas devem seguir baixas em todo o Estado.
Na quarta (15), chove rápido entre a madrugada e a manhã no litoral nas regiões Sul e extremo Norte devido à entrada de umidade trazida por ventos costeiros. Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva. Mas as temperaturas ainda ficam baixas.
Em Venda Nova do Imigrante e Ibitirama deve fazer 9 e 8 graus na terça e quarta-feira, respectivamente. Em Santa Teresa, as temperaturas mínimas pode chegar a 10 e 9 graus nos mesmos dois dias. Já Domingos Martins pode registrar nove graus na quarta. Em Divino de São Lourenço, no Sul, na quarta a temperatura mínima pode chegar a 7 graus.
(Com informações do G1 ES)