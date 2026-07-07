Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Moda

Veja como o frio muda a percepção do cheiro na pele

Entenda por que o mesmo perfume pode revelar novas facetas durante o inverno e quais notas ganham destaque na estação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 16:55

No frio, as fragrâncias ganham uma nova personalidade e revelam detalhes que podem passar despercebidos em outras estações (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)
No frio, as fragrâncias ganham uma nova personalidade e revelam detalhes que podem passar despercebidos em outras estações Crédito: Imagem: AtlasStudio | Shutterstock
Com a chegada das temperaturas mais baixas, é comum perceber que aquele perfume usado o ano todo parece ganhar novas nuances na pele. Isso acontece porque as temperaturas mais baixas reduzem a transpiração e deixam a evaporação das moléculas olfativas mais lenta, fazendo com que a fragrância evolua de maneira diferente ao longo do dia. O resultado é uma experiência olfativa mais prolongada, em que notas antes discretas podem ganhar destaque e revelar novas facetas da composição.
“O frio cria um ambiente em que as notas se desenvolvem de forma mais gradual, permitindo que acordes mais profundos e sofisticados apareçam com mais clareza. Muitas vezes, um perfume conhecido revela aspectos que passavam despercebidos em dias quentes”, explica Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa.
Segundo a especialista, notas quentes e envolventes, como baunilha, âmbar, madeiras e especiarias, caem muito bem na estação, por apresentarem maior fixação e, com isso, a projeção fica mais equilibrada.

Convite para explorar novos perfumes

Isso não significa que seja preciso trocar completamente de perfume quando as temperaturas caem. A escolha depende do efeito desejado e da relação afetiva com a fragrância. Todavia, o inverno costuma ser um convite para explorar perfumes mais intensos ou redescobrir clássicos sob uma nova perspectiva.
“A perfumaria é viva e reage ao ambiente. O clima, a pele e até as roupas influenciam a experiência olfativa. Por isso, experimentar uma fragrância em diferentes estações é quase como conhecer um novo perfume”, esclarece Alessandra Tucci.
Além disso, as baixas temperaturas diminuem a projeção das fragrâncias no ambiente, criando uma experiência mais intimista e sofisticada. “Na prática, isso significa que o perfume deixa de preencher o ambiente com facilidade e passa a ser percebido de forma mais pessoal, como uma espécie de aura olfativa”, complementa.

Perfumes que combinam com o inverno

Para quem deseja explorar novas fragrâncias na estação, vale observar como algumas famílias olfativas ganham destaque no frio, revelando mais profundidade, conforto e sofisticação na pele. O inverno favorece composições mais densas, mas também permite que diferentes estilos convivam, do mais intenso ao mais delicado, sempre com maior fixação e evolução mais lenta das notas.
A boa notícia é que há opções para diferentes estilos, ocasiões e faixas de investimento, da perfumaria de nicho aos grandes clássicos comerciais, passando pelo universo árabe, além das combinações personalizadas criadas por meio do layering .
A seguir, confira diferentes fragrâncias que combinam com o inverno!

1. Amadeirados orientais

Combinando especiarias, madeiras nobres e ingredientes de grande riqueza olfativa, os perfumes amadeirados orientais são indicados para quem procura presença e sofisticação. A intensidade dessas composições cria uma assinatura elegante e envolvente, ideal para ocasiões especiais e para personalidades que apreciam fragrâncias de forte identidade.
Sugestão de produto: Ramz Al Emarat Khususi, de Sahari.

2. Gourmand

Com notas adocicadas e envolventes, as fragrâncias gourmand conquistam quem busca perfumes acolhedores e de forte apelo sensorial. Ingredientes como baunilha, café, caramelo e frutas vermelhas dão origem a composições intensas e sofisticadas, que equilibram sensualidade, elegância e suavidade na medida certa.
Sugestão de produto: Because I’m Free, de Gritti Venetia.
Os perfumes amadeirados modernos unem notas de madeira, musk e âmbar para criar fragrâncias sofisticadas e versáteis (Imagem: InesBazdar | Shutterstock)
Os perfumes amadeirados modernos unem notas de madeira, musk e âmbar para criar fragrâncias sofisticadas e versáteis Crédito: Imagem: InesBazdar | Shutterstock

3. Amadeirados modernos

Elegantes e versáteis, os amadeirados modernos combinam madeiras com musk, âmbar e nuances aromáticas. No inverno, ganham mais corpo e projeção equilibrada, criando perfumes sofisticados, ideais para o dia a dia e, também, para ambientes profissionais.
Sugestões de produtos: Club Black EDP, de Mercedes-Benz; Animale Gold for Men, de Animale.

4. Florais intensos

Os florais ganham nova leitura no frio quando combinados a notas mais encorpadas, como baunilha, madeiras ou especiarias. O resultado são fragrâncias femininas, elegantes e mais profundas, que fogem do aspecto leve típico do verão.
Sugestão de produto: Royal Marina Diamond, de Marina de Bourbon.

5. Orientais adocicados e especiados

Essa família reúne baunilha , âmbar, especiarias quentes e resinas, criando perfumes envolventes e marcantes. No inverno, essas notas se destacam com mais harmonia, resultando em fragrâncias sensuais e acolhedoras.
Sugestão de produto: Watani Pink, de Al Wataniah.

6. Layering (combinação de fragrâncias)

O layering permite criar uma assinatura olfativa personalizada a partir da sobreposição de perfumes mais leves com bases mais intensas. No inverno, essa prática se torna ainda mais interessante, já que o frio ajuda a manter o equilíbrio por mais tempo.
Sugestão de produto : Gulf Orchid, explorando musks, florais e bases adocicadas.
Por Rafaella Montenegro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem suspeito de abusar sexualmente de crianças é preso na Serra
Terezinha Maria Cogo Lodi faleceu nesta terça (7), aos 75 anos
Morre, aos 74 anos, Tereza Côgo Lodi, reconhecida pela atuação em causas sociais no ES
Imagem de destaque
O que avaliar antes de comprar uma bicicleta? Explicamos como escolher

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados