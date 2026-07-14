Trabalho análogo à escravidão: denunciar é salvar uma vida

O mesmo dispositivo também pune condutas como vigilância ostensiva e retenção de documentos ou objetos pessoais quando usadas para impedir que a pessoa se desligue da relação de trabalho.





A escravidão contemporânea costuma ser silenciosa. Aparece travestida de favor, de acolhimento, daquela frase tão comum e tão perigosa: “Ela é como se fosse da família”. Mas quem é da família não vive sem salário, sem descanso e sem a possibilidade de ir embora.





No trabalho doméstico, a discussão é ainda mais delicada, porque a atividade acontece dentro da intimidade da casa, onde a informalidade costuma ser naturalizada. Intimidade, porém, não elimina direito. Afeto não substitui salário, e moradia não substitui remuneração.





A Lei Complementar nº 150/2015 regulamentou o contrato de trabalho doméstico e assegurou à categoria direitos como salário, controle de jornada, férias, 13º, FGTS, repouso semanal, adicional noturno quando devido e pagamento de horas extras. A cartilha do eSocial lembra que empregado doméstico é quem presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, sem finalidade lucrativa, à pessoa ou à família, no âmbito residencial, por mais de dois dias por semana.





Ou seja: se há vínculo, ele precisa ser formalizado. Se houve hora extra, ela precisa ser paga ou compensada. O fato de a pessoa participar da rotina da casa não transforma o trabalho em favor.





É preciso cuidado também com as chamadas “trocas”. A pessoa mora em um imóvel do empregador e, por isso, trabalha sem receber? Isso está errado. Contrato de aluguel é uma coisa, em condições regulares e separadas; salário é outra.





Quando o trabalhador fica preso à situação por não ter para onde ir nem renda própria, cria-se uma dependência que lembra práticas antigas e perversas: o empregado que recebia pouco ou nada, morava no local do serviço, comprava do próprio patrão e nunca conseguia sair daquela engrenagem. A forma muda. A lógica de dominação, não necessariamente.





Há ainda o papel da denúncia. Em muitos casos, a vítima nem tem consciência plena da gravidade do que vive; quem é submetido a uma realidade desde a infância tende a acreditar que aquilo é normal. Por isso o olhar de vizinhos, familiares e prestadores de serviço importa tanto. Foi um olhar externo, aliás, que permitiu a atuação das instituições no caso do Ceará.





A Auditoria-Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal merecem reconhecimento por operações como essa, que devolvem liberdade a pessoas presas em situações que jamais deveriam existir.