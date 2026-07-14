Super El Niño no ES: o que você tem a ver com isso?

Quando o clima muda, não é apenas a previsão do tempo que muda. Mudam o preço dos alimentos, a disponibilidade de água, a qualidade do ar, o risco de incêndios, a produção no campo e até a rotina das cidades.





É justamente esse o alerta que o Espírito Santo vive neste momento. As previsões meteorológicas indicam a formação de um Super El Niño, fenômeno que pode intensificar eventos extremos nos próximos meses e trazer impactos significativos para a economia, o meio ambiente e a vida da população capixaba.





Diante desse cenário, o Governo do Estado já adotou medidas importantes, como a criação de um Centro Integrado de Comando e Controle e a publicação de decretos voltados ao monitoramento da situação, à prevenção de incêndios e à segurança hídrica.