Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/07/2026

A energia desta segunda-feira convidará cada nativo a confiar mais na própria intuição Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Para a segunda-feira, o tarot revela um movimento de encerramentos, recomeços e importantes aprendizados emocionais. Algumas cartas do tarot pedem cautela diante de ilusões e desgastes, enquanto outras favorecem crescimento, prosperidade e novas oportunidades. A energia do dia convidará a confiar na intuição, a agir com sabedoria e a compreender que toda mudança prepara o terreno para um futuro mais promissor.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Paus

Os nativos de Áries tenderão a receber convites inesperados que deixarão o dia mais leve Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Paus”, o dia trará movimento e acontecimentos que acelerarão seus planos. No amor , conversas importantes ou um reencontro poderão mudar os rumos da relação. Na carreira, respostas aguardadas e novas oportunidades tenderão a surgir rapidamente. Sua saúde ganhará mais disposição quando você aproveitar esse ritmo sem exagerar nos compromissos. Entre amigos, convites inesperados e boas notícias deixarão a segunda-feira mais leve e animada.

Touro — A Sacerdotisa

Os nativos de Touro poderão acertar mais ao confiar na intuição do que nas aparências Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A carta “A Sacerdotisa” o(a) convida a confiar mais na própria intuição do que nas aparências. No amor, observar antes de agir permitirá compreender melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, decisões tomadas com calma e discrição serão mais adequadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de silêncio e descanso mental. Entre amigos, uma conversa profunda poderá trazer respostas que você procurava.

Gêmeos — 5 de Espadas

Os nativos de Gêmeos tenderão a preservar boas amizades agindo com diplomacia Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Segundo a carta “5 de Espadas”, o dia exigirá sabedoria para não transformar pequenas diferenças em grandes conflitos. No amor, abrir mão da necessidade de vencer uma discussão poderá fortalecer a relação. Na carreira , será mais inteligente buscar acordos do que alimentar disputas. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e ao desgaste emocional causado por preocupações desnecessárias. Entre amigos, agir com diplomacia evitará afastamentos.

Câncer — 10 de Paus

Os nativos de Câncer poderão ganhar leveza ao dividir sentimentos e tarefas com quem amam Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Conforme a carta “10 de Paus”, você pode estar assumindo responsabilidades além do necessário. No amor, dividir sentimentos e tarefas poderá fortalecer a parceria, trazendo mais leveza para a convivência. Na carreira, organizar prioridades será essencial para evitar sobrecarga. Sua saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de cansaço físico e mental. Entre amigos, aceite ajuda de quem demonstra carinho e boa vontade.

Leão — 3 de Espadas

Os nativos de Leão tenderão a receber o apoio de pessoas verdadeiras Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia será de cura emocional e amadurecimento diante das decepções. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a superar mágoas e fortalecer a relação. Na carreira, desafios momentâneos servirão como aprendizado para conquistas futuras. Sua saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos sem alimentar tristeza por muito tempo. Entre amigos, o apoio de pessoas verdadeiras fará toda a diferença.

Virgem — 9 de Copas

Os nativos de Virgem poderão viver um dia de satisfação e realização pessoal Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Conforme a carta “9 de Copas”, o dia será de satisfação, reconhecimento e realização pessoal. No amor, a segunda-feira favorecerá a alegria, a cumplicidade e o fortalecimento dos vínculos afetivos . Na carreira, seus esforços começarão a render resultados muito positivos. Sua saúde ganhará equilíbrio quando você valorizar suas conquistas e mantiver hábitos saudáveis. Entre amigos, encontros agradáveis e boas notícias tornarão o dia ainda mais especial.

Libra — A Imperatriz

Os nativos de Libra tenderão a abrir portas para projetos promissores com sua criatividade Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Segundo a carta “A Imperatriz”, o dia trará abundância, criatividade e crescimento em diferentes áreas da vida. No amor, o carinho e a demonstração de afeto estreitarão a relação, favorecendo novos começos. Na carreira, sua criatividade abrirá portas para projetos promissores. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais atenção e equilíbrio. Entre amigos, sua presença acolhedora poderá fortalecer vínculos importantes.

Escorpião — 5 de Copas

Os nativos de Escorpião poderão viver novas experiências com mais leveza Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Conforme a carta “5 de Copas”, será importante não permanecer preso(a) ao que já passou. No amor, deixar antigas frustrações para trás permitirá viver novas experiências com mais leveza. Na carreira, um contratempo não deverá impedi-lo(a) de enxergar as oportunidades. Sua saúde melhorará quando você acolher as emoções sem perder a esperança. Entre amigos , valorize quem permanece ao seu lado nos momentos difíceis.

Sagitário — A Morte

Os nativos de Sagitário tenderão a criar conexões mais alinhadas ao seu momento atual Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A carta “A Morte” simboliza transformação profunda e renovação. No amor, antigos padrões poderão ser deixados para trás para dar lugar a relações mais saudáveis e verdadeiras. Na carreira, mudanças importantes favorecerão um novo ciclo de crescimento. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem mais sentido. Entre amigos, algumas despedidas abrirão espaço para conexões mais alinhadas ao seu momento atual.

Capricórnio — A Lua

Os nativos de Capricórnio poderão superar inseguranças com diálogo e confiança Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Conforme a carta “A Lua”, a prudência será necessária diante de dúvidas e emoções intensas. No amor, inseguranças poderão ser superadas por meio do diálogo e da confiança. Na carreira, será importante evitar decisões precipitadas baseadas apenas em impressões. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à qualidade do sono. Entre amigos, siga sua intuição para identificar quem realmente merece sua confiança.

Aquário — O Mago

Os nativos de Aquário poderão transformar boas ideias em projetos reais Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Segundo a carta “O Mago”, o dia será excelente para iniciar projetos e transformar ideias em realidade. No amor, sua iniciativa poderá aproximar pessoas e estreitar a relação. Na carreira, talento, criatividade e comunicação favorecerão conquistas importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e acreditar mais no próprio potencial. Entre amigos, sua energia contagiante inspirará quem estiver ao seu redor.

Peixes — 7 de Copas

Os nativos de Peixes tenderão a enxergar os caminhos com mais clareza ao ouvir conselhos sinceros Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock