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Reality show

A Fazenda: Fãs enviam carro de som pedindo para MC Mirella se afastar de Biel

Mirella se afaste de Biel e Juliano. É isso mesmo?, disse a cantora Tays Reis

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 14:15
A Fazenda 2020: Juliano Ceglia e Victória Villarim ouvem carro de som enviado à sede do reality com mensagem para Mirella
A Fazenda 2020: Juliano Ceglia e Victória Villarim ouvem carro de som enviado à sede do reality com mensagem para Mirella Crédito: Reprodução/RecordTV/playplus
A manhã na sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra (SP), foi agitada nesta terça-feira (27). Os peões foram surpreendidos com um carro de som enviado por fãs de MC Mirella, que dizia para a peoa se afastar de Biel e Juliano.
"Mirella se afaste do Biel e Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês Sterella", dizia uma voz gravada.
A funkeira, Raíssa, Lipe e a modelo Jakelyne Oliveira estão na baia. No momento, Mirella deveria participar de uma atividade na área externa da casa. Porém, segundo o portal UOL, a cantora foi tirada da área, visto que não estava sendo realizada a atividade.
Com o barulho, os demais peões que estavam dentro da casa correram para a porta. Tays foi uma das primeiras a conseguiu identificar a mensagem. É o que, gente? Mirella se afaste de Biel e Juliano. É isso mesmo?, disse a cantora.
Ao ouvir o que estava sendo dito, Stéfani foi para o quarto, chorando.
Segundo o colunista Leo Dias, o veículo, mais usado para fazer propaganda política, custou R$ 1 mil aos fãs de MC Mirella e Stéfani Bays. E a atitude motivou outras fandoms a fazer o mesmo.
Em sua coluna, Leo Dias conta que fãs de Raissa Barbosa pretendem alertá-la sobre Lucas Selfie e os fãs do casal Mariano e Jakelyne também querem fazer barulho para manter o casal unido.

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