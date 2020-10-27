A Fazenda: Fãs enviam carro de som pedindo para MC Mirella se afastar de Biel

A Fazenda 2020: Juliano Ceglia e Victória Villarim ouvem carro de som enviado à sede do reality com mensagem para Mirella Crédito: Reprodução/RecordTV/playplus

A manhã na sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra (SP), foi agitada nesta terça-feira (27). Os peões foram surpreendidos com um carro de som enviado por fãs de MC Mirella, que dizia para a peoa se afastar de Biel e Juliano.

"Mirella se afaste do Biel e Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês Sterella", dizia uma voz gravada.

A funkeira, Raíssa, Lipe e a modelo Jakelyne Oliveira estão na baia. No momento, Mirella deveria participar de uma atividade na área externa da casa. Porém, segundo o portal UOL, a cantora foi tirada da área, visto que não estava sendo realizada a atividade.

Com o barulho, os demais peões que estavam dentro da casa correram para a porta. Tays foi uma das primeiras a conseguiu identificar a mensagem. É o que, gente? Mirella se afaste de Biel e Juliano. É isso mesmo?, disse a cantora.

Ao ouvir o que estava sendo dito, Stéfani foi para o quarto, chorando.

mirella se afaste do biel e juliano MEU DEUS O CARRO DE SOM pic.twitter.com/erf9kSxnX9 — joãø. (@itxsjoao) October 27, 2020

Segundo o colunista Leo Dias, o veículo, mais usado para fazer propaganda política, custou R$ 1 mil aos fãs de MC Mirella e Stéfani Bays. E a atitude motivou outras fandoms a fazer o mesmo.