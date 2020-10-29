Lipe, Tays e Victória estão na roça em A Fazenda 12 (Record). Na noite desta quarta-feira (28), aconteceu a Prova do Fazendeiro. Tays, Lipe e Jake disputaram. Nela, os competidores tinham de arriscar a sorte soltando a bola num braço mecânico. Depois, jogavam a bola numa rampa para tentar acertar uma da caçapas. Quem tivesse mais ponto ao final das rodadas seria o campeão.
No decorrer da disputa, cada vez que um peão acertava a bola no local correto ele tinha de ler uma planilha e realizar uma ação que mudava os rumos do jogo. A etapa testava a sorte dos competidores. Marcos Mion chegou a se enrolar com a pontuação dos competidores no final da primeira rodada, e o erro de soma dos pontos começou a virar assunto no Twitter. Mas ele, depois de um intervalo comercial e da recontagem, acertou a conta e o jogo continuou normalmente.
Jake se saiu bem e assumiu a ponta na penúltima rodada. E na última ela acumulou mais 150 pontos e garantiu o título e o chapéu de fazendeira.