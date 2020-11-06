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Ex de Raissa Barbosa, da 'A Fazenda 12', é ator pornô, diz colunista

Victor Ferraz usou tempo da pandemia do coronavírus para fazer lives adultas com direito até a sexo ao vivo, segundo informações da colunista Fábia Oliveira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 10:21

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 10:21

Victor Ferraz, ex de Raissa Barbosa, da
Victor Ferraz, ex de Raissa Barbosa, da "A Fazenda 12", é ator pornô, diz colunista Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
O ex-namorado de Raissa Barbosa, atualmente confinada em "A Fazenda 12", já viveu um amor com Victor Ferraz, que vem a ser ator pornô, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
De acordo com a jornalista, o rapaz ficou conhecido na internet durante o período da quarentena pela Covid-19 porque passou a fazer lives pornográficas em aplicativos específicos. 

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Segundo Fábia Oliveira, as lives tinham conteúdos completamente impróprios para menores de idade, incluindo sexo ao vivo, o que acabava deixando os seguidores e internautas em polvorosa com as imagens. 
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