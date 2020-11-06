Ex de Raissa Barbosa, da 'A Fazenda 12', é ator pornô, diz colunista

O ex-namorado de Raissa Barbosa, atualmente confinada em "A Fazenda 12", já viveu um amor com Victor Ferraz, que vem a ser ator pornô, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
De acordo com a jornalista, o rapaz ficou conhecido na internet durante o período da quarentena pela Covid-19 porque passou a fazer lives pornográficas em aplicativos específicos.
Segundo Fábia Oliveira, as lives tinham conteúdos completamente impróprios para menores de idade, incluindo sexo ao vivo, o que acabava deixando os seguidores e internautas em polvorosa com as imagens.