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'A Fazenda 12': Biel diz que já ficou bêbado com Jennifer Lopez

'Sou amigo do coach vocal dela, aí ele me levou para o show e fomos curtir no camarim', disse o funkeiro, confinado no reality da Record
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 08:57

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 08:57

Foto mostra Jennifer Lopez e Biel em festa nos Estados Unidos
Foto mostra Jennifer Lopez e Biel em festa nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Twitter @AnaPaulazxv
O cantor Biel revelou que já teve momentos de curtição com a cantora norte-americana Jennifer Lopez, 51. A declaração foi feita por ele mesmo aos peões de A Fazenda 12 (Record).
"Já fiquei bêbado com ela, Jennifer Lopez", começou ele para espanto de Lipe e Lucas. "Ela é doidona?", perguntou Selfie. "Muito louco. Sou amigo do coach vocal dela, aí ele me levou para o show e fomos curtir no camarim", emendou Biel.
Porém, fez questão de pontuar que a tal bebedeira nada teve a ver com romance ou algo do tipo. Jennifer é comprometida e ele só quis amizade. "Ela é casada com um jogador de beisebol, do Yankees, aposentado e ele estava lá. Ele é apresentador de um programa de notícias no maior canal dos Estados Unidos", lembrou.

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Em seguida, contou mais detalhes do que fizeram no camarim. "Ficamos todos loucos lá cantando no karaokê. Até postei. Fiquei umas três horas bebendo com a J.Lo", afirmou. Nas redes sociais, muita gente revelou a foto e o momento que ele citou no programa.

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