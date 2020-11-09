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Ex-É o Tchan, Silmara Miranda vira policial federal e agradece Bolsonaro

Loira substituiu Sheila Mello de 2003 a 2007

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:11
Ex-dançarina do É o Tchan, Silmara Miranda comemora ter se tornado agente da Polícia Rodoviária Federal
Ex-dançarina do É o Tchan, Silmara Miranda comemora ter se tornado agente da Polícia Rodoviária Federal Crédito: Instagram/silmara_miranda
Das luzes dos palcos para as luzes do giroflex. Silmara Miranda a terceira loira do É o Tchan está de carreira nova. A ex-dançarina agora é agente da Polícia Rodoviária Federal. A formatura aconteceu na sexta (6) em Florianópolis e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
"Vocês não imaginam o tamanho da minha felicidade... E simm! Estudei muito para pertcencer a PRF", escreveu ela nos Stories de seu Instagram.
Silmara Miranda substituiu Sheila Mello em 2003 após vencer um concurso para ser a nova loira do Tchan. Ela ocupou o cargo até 2007, quando decidiu viver da Comunicação. Ela se dedicou ao jornalismo como assessora de imprensa e chegou a trabalhar em uma rádio em Salvador.
Após 16 semanas de curso na Universidade Corporativa da PRF, em Santa Catarina, a ex-dançarina comemorou sua nova vitória. No Instagram, Silmara publicou uma foto com sua nova roupa de trabalho e a frase "When Dreans Come True" (Quando os sonhos se tornam realidade).
Ver essa foto no Instagram

When dreams come true ??? #prfbrasil?

Uma publicação compartilhada por Silmara Miranda ? (@silmara_miranda) em

No Stories, ela publicou uma foto ao lado de Jair Bolsonaro e agradeceu: "A história é linda! Posso contar um dia para vocês. Gratidão eterna, Jair Bolsonaro", escreveu ela.

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