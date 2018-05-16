Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FOFOCA

Scheila Carvalho recusa convite para se apresentar com É o Tchan

Grupo fará no próximo fim de semana, durante a Virada Cultural, em São Paulo

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 22:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 22:48
Scheila Carvalho Crédito: Veri Lopes/agfpontes/Divulgação
O É o Tchan é uma das atrações da Virada Cultura, que acontece no próximo fim de semana, em São Paulo. No melhor estilo nostalgia, o grupo pretendia reunir alguns membros da antiga formação para o evento. Porém, Scheila Carvalho negou o convite.
"Infelizmente eu não vou poder participar pois tenho compromisso", disse a morena ao jornal Extra. 
É importante destacar que Scheila e Cumpadre Washington, que já tiveram um relacionamento, não andam na melhor política de vizinhança e já chegaram a trocar alfinetadas no passado.
Sem a confirmação da morena, a apresentação foi batizada de "A volta da loira", já que Sheila Mello promete rebolar muito na apresentação.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados