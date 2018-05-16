Scheila Carvalho recusa convite para se apresentar com É o Tchan

Scheila Carvalho Crédito: Veri Lopes/agfpontes/Divulgação

O É o Tchan é uma das atrações da Virada Cultura, que acontece no próximo fim de semana, em São Paulo. No melhor estilo nostalgia, o grupo pretendia reunir alguns membros da antiga formação para o evento. Porém, Scheila Carvalho negou o convite.

"Infelizmente eu não vou poder participar pois tenho compromisso", disse a morena ao jornal Extra.

É importante destacar que Scheila e Cumpadre Washington, que já tiveram um relacionamento, não andam na melhor política de vizinhança e já chegaram a trocar alfinetadas no passado.

Sem a confirmação da morena, a apresentação foi batizada de "A volta da loira", já que Sheila Mello promete rebolar muito na apresentação.