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Luto

Corpo de Vanusa é velado em São Paulo em cerimônia privada

Cantora morreu no domingo (8) por insuficiência respiratória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 14:07

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:07

A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Fabio Braga/Folhapress
O corpo da cantora Vanusa é velado na manhã desta segunda (9), no Funeral Arce Morumbi, na zona sul de São Paulo. Apenas familiares e amigos próximos podem participar por causa dos protocolos de saúde e distanciamento social impostos pela pandemia do novo coronavírus. Filhos da cantora, Rafael Vannucci, Aretha Marcos e Amanda Marcos chegaram juntos ao velório.
O sepultamento da artista será às 16h no Cemitério de Congonhas, também restrito à família. Vanusa morreu no domingo (8), aos 73 anos, na casa de repouso onde vivia em Santos. A causa da morte informada foi insuficiência respiratória.
Rafael Vannucci se manifestou na tarde de domingo (8) sobre a morte da mãe. "Muito obrigado a cada mensagem, cada oração! Gratidão! Minha guerreira partiu! Deus te receba de braços abertos, minha mãe! Orgulho de você!", escreveu Vannucci, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.
Em trecho da gravação, ele agradece novamente: "Passando aqui neste dia muito difícil, complicado, mas não poderia deixar de agradecer a tanto carinho de vocês, tantas mensagens, tantas orações que foram feitas pela minha mãe. Muito obrigado, minha gratidão a cada um de vocês."
Ver essa foto no Instagram

Descansa em paz minha mãe!! Obrigado por tudo !!

Uma publicação compartilhada por Rafael Vannucci (@rafavannucci) em

Vanusa Santos Flores chegou a ficar internada por 32 dias no Complexo Hospitalar dos Estivadores, na cidade do litoral paulista, e saiu em outubro. Segundo a assessoria de imprensa de Vanusa, um enfermeiro percebeu, por volta das 5h30, que a cantora estava sem batimentos cardíacos.
"Ontem ela teve um dia muito feliz com a visita da Amanda, a filha mais velha. Cantou, brincou, riu, se alimentou bem", informou em nota divulgada à imprensa. "Nos últimos anos Vanusa teve depressão, problemas gerados pelo uso de medicamentos tarja preta em excesso, o que a deixaram muito debilitada."
Alguns artistas usaram as redes sociais para lamentar a morte da cantora. "Minha amiga linda. Só quero lembrar de você assim. Você foi minha inspiração como mulher. Independente, determinada, livre e que viveu de verdade. A primeira música que eu aprendi a cantar foi 'Manhãs de Setembro'. Com certeza você está sendo recebida por Deus como você merece. Amo você. Rafael Vannucci conte comigo", escreveu Gretchen, em seu perfil no Instagram.
"Vanusa nos deixa nessa manha de domingo! Que o Espirito Santo de Deus console o coracao de cada familiar! Rafa Vannucci receba meu abraco e carinho nesse momento delicado!", publicou Maria Maravilha em seu perfil no Instagram com um vídeo antigo em que as duas estão juntas.
"Em Paz! Minha querida! Grata por encantar nossa música! Ricardo e eu seremos eternamente gratos!, escreveu a cantora Angela Ro Ro. "Que pena, descanse em paz rainha Vanusa, que Deus te receba de braços abertos e ampare aos seus familiares aqui", disse Buchecha, em seu perfil no Twitter.

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