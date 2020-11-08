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Luto na arte

Morre cantora Vanusa em casa de repouso de SP aos 73 anos

Artista enfrentou forte pneumonia recentemente e lutava contra demência há alguns anos. Filho Rafael Vanucci acerta trâmites de enterro, segundo informações do Uol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 09:35

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 09:35

A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial
cantora Vanusa, de 73 anos de idade, morreu neste domingo (8) em uma casa de repouso de Santos, litoral de São Paulo. Recentemente, a artista já estava enfrentando problemas de saúde e chegou a ficar mais de 30 dias internada em um hospital para combater uma forte pneumonia. Ela deixa três filhos. 
Segundo informações do Uol, Vanusa, que já morava nesta casa de repouso há dois anos, também enfrentava uma demência parecida ao Mal de Alzheimer, de acordo com o filho Rafael Vanucci
"O enfermeiro percebeu por volta das 5h30 da manhã que ela estava sem batimentos cardíacos. Imediatamente chamaram a UPA que constatou insuficiência respiratória como a causa mortis", pronunciou a família, em comunicado, de acordo com a publicação. 
"Ontem [ela] teve um dia muito feliz com a visita da Amanda, a filha mais velha. Cantou, brincou, riu, se alimentou bem. Nos últimos anos Vanusa teve depressão, problemas gerados pelo uso de medicamentos tarja preta em excesso, o que a deixaram muito debilitada", continuou o comunicado da família. 

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Agora, o filho Rafael viaja para São Paulo para acertar os processos do enterro da cantora. 

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