Morre cantora Vanusa em casa de repouso de SP aos 73 anos

A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial

Segundo informações do Uol, Vanusa, que já morava nesta casa de repouso há dois anos, também enfrentava uma demência parecida ao Mal de Alzheimer, de acordo com o filho Rafael Vanucci

"O enfermeiro percebeu por volta das 5h30 da manhã que ela estava sem batimentos cardíacos. Imediatamente chamaram a UPA que constatou insuficiência respiratória como a causa mortis", pronunciou a família, em comunicado, de acordo com a publicação.

"Ontem [ela] teve um dia muito feliz com a visita da Amanda, a filha mais velha. Cantou, brincou, riu, se alimentou bem. Nos últimos anos Vanusa teve depressão, problemas gerados pelo uso de medicamentos tarja preta em excesso, o que a deixaram muito debilitada", continuou o comunicado da família.