Rafa Kalimann é criticada por postar dublagem do julgamento de Mariana Ferrer

A ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Globo/Paulo Belote

Rafa Kalimann esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira, 5. A ex-BBB foi criticada nas redes sociais após postar um vídeo dublando um trecho do julgamento de Mariana Ferrer. Mariana alega ter sido dopada e estuprada no camarote VIP de um clube em Jurerê Internacional, em Florianópolis, pelo empresário André de Camargo Aranha, em dezembro de 2018. O caso ganhou repercussão essa semana após a gravação da audiência ter sido divulgada pelo The Intercept Brasil.

Rafa Kalimann foi uma das personalidades que repudiou, através das redes sociais, a decisão dada pelo juiz de absolver o empresário. Após publicar no seu Tiktok um vídeo dublando o trecho que Mariana pede respeito ao juiz, diversos usuários no Twitter acusaram a influencer de ser insensível e tentar se promover com a situação.

O tik tok da rafa kalimann pic.twitter.com/TpHAdda6Le — Illyanna Rasputin (@chartfa) November 5, 2020

"Peço desculpas de todo coração pelo meu último TikTok, fui infeliz e indelicada. Minha intenção era outra. Reconheço totalmente meu erro e agradeço quem me alertou", disse Rafa, que deletou o vídeo da rede social após as críticas.

Peço desculpas de todo coração pelo meu último tiktok, fui infeliz e indelicada. Minha intenção era outra. Reconheço totalmente meu erro e agradeço quem me alertou! — Rafa Kalimann ? (@rafakalimann_) November 5, 2020

"Por gentileza, poste um TikTok ou Story se retratando sobre isso e alertando todas as outras blogueiras que participaram desse show de insensibilidade", destacou uma das seguidoras na rede social.

por gentileza poste um tik tok ou storie se retratando sobre isso e alertando tbm todas as outras blogueiras que participaram desse show de insensibilidade. seus seguidores merecem saber que isso tá LONGE de ser algo certo e natural. — nath © (@stateofmanu) November 5, 2020

Fácil fácil pedir desculpas. E vai ser perdoada porque pode tudo. Se fosse outra pessoa fazendo esse video tenho certeza que teria a vida transformada em um inferno. Enfim a seletividade. — Rosa (@reizistindo) November 5, 2020

Outros seguidores mandaram mensagens de apoio a Rafa Kalimann. "Sabemos que sua intenção era outra. Você já apagou e entendeu que foi errado! Isso que importa, só toma cuidado porque aqui tem muitos juízes", diz uma das mensagens.

Tudo bem rafa, sabemos que sua intenção era outra, você já apagou e entendeu que foi errado! Isso que importa, só toma cuidado pq aqui tem muitos juízes — jakeline (@jaketuita) November 5, 2020