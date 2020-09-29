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"Sou louca para ser mãe"

Kalimann revela que já teve vergonha do corpo e conta que quer ser mãe

'Acho que meu sonho é ter uma estabilidade emocional e financeira cada vez melhor, ser mãe que é meu grande sonho. Sou louca pra ser mãe', disse

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 08:02
A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann
A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
Engana-se quem pensa que a autoestima da influenciadora Rafa Kalimann, 27, sempre foi grande. De acordo com ela, desde os 14 anos que sente muita vergonha do corpo. E isso só melhorou após a experiência no BBB 20.
Em live com a revista Vogue, disse que desde que veio para São Paulo, na adolescência, não se encaixava nos padrões. "Eu sempre tive bumbum, perna grossa, canela grossa. E daí quando cheguei em São Paulo levei uma frustração gigantesca porque eu não encaixava no perfil. Meu quadril não media menos que 92 cm, podia emagrecer o tanto que fosse, e dentro desse meio 2 cm é muita coisa. Sendo muito nova, eu trouxe para a minha vida muitos tabus", disse.
Com isso, começou a frequentar clínicas de estética, a fazer cirurgias plásticas e dietas malucas. Mas nada trazia a ela a felicidade que ela queria. "Eu não aceitava ir em uma praia com muitas pessoas, não colocava biquíni porque eu me comparava com outras mulheres, não ia para a piscina com meus amigos, não usava algumas roupas porque eu achava que não valorizava."
Porém, tudo começou a mudar depois que uma das nutricionistas abriu o jogo com ela e disse que o que ela precisava era de terapia. "A partir daí eu comecei a ver meu corpo com mais amor, do jeitinho que ele é, hoje eu me amo. Quando esse processo de aceitação começou a ficar mais forte, eu postei uma foto das minhas estrias que para mim não eram bonitas. Mas quando comecei a me enxergar com amor eu vi que elas eram lindas", lembrou.
E tudo isso fez bem a ela. Aceitar o convite para entrar no BBB 20 foi a chave para um novo jeito de se aceitar. "Minha mãe, que conhece os meus antigos bloqueios, me falou: 'mas você sabe que você vai precisar ficar de biquíni o tempo inteiro, né?'. E daí eu respondi que eu saberia que eu estou curada lá dentro. Antes do programa ainda tinha em mim uma necessidade de aceitação por mais que estivesse bem escondido dentro de mim, ainda tinha a necessidade de aprovação."

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Agora, Rafa já faz planos mais altos. "Acho que meu sonho é ter uma estabilidade emocional e financeira cada vez melhor, ser mãe que é meu grande sonho. Vou esperar um pouquinho, mas não tanto. Sou louca pra ser mãe."

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