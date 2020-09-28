AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

"Me gusta"

Anitta aparece pela primeira vez em parada musical da Billboard

Esta é a primeira vez que a artista brasileira figura na lista da parada musical mais importante do mundo, o Hot 100. Pelas redes sociais, Anitta celebrou

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 18:05
Me Gusta! Anitta canta hit no Jimmy Fallon com bailarinas mascaradas
Me Gusta! Anitta canta hit no Jimmy Fallon com bailarinas mascaradas Crédito: NBC/Reprodução
A cantora Anitta, 27, está feliz da vida. Ela acaba de aparecer na 90ª posição do ranking da revista Billboard com a música "Me Gusta", feita em parceria com a americana Cardi B e com o porto-riquenho Myke Towers.
Esta é a primeira vez que a artista brasileira figura na lista da parada musical mais importante do mundo, o Hot 100. Pelas redes sociais, Anitta celebrou. "Eu vou ficar bêbada agora mesmo", disse ela que também invocou os fãs de Cardi e Myke.
Essa não é a primeira vez que um artista brasileiro aparece na lista. Tom Jobim (1927-1994) e Vinicius de Morais (1913-1990), na gravação de "Garota de Ipanema", com Astrud Gilberto, apareceram no quinto lugar do ranking em 1964. Nomes como Michel Teló e Nego do Borel também já foram vistos no ranking Hot 100 da Billboard.
Com look de onça e acompanhada de bailarinas usando mascaras, Anitta foi a atração principal musical da noite de 23 de setembro, no programa The Tonight Show, popular late show da rede americana de TV NBC.
Ao anunciar a cantora, o apresentador Jimmy Fallon disse que "Girl From Rio" é o nome do novo disco de Anitta. A brasileira cantou sua nova música "Me Gusta". Cardi B e o cantor Myke Towers participaram de forma remota. Imagens do Rio também foram exibidas durante a apresentação.
Essa não foi a primeira aparição dela no programa apresentado atualmente. Em 2017, a cantora esteve no programa para apresentar a música "Switch", que lançou ao lado de Iggy Azalea.

Veja Também

"Mulher que jogou garrafa no Leblon devia ter levado dois tapas", diz Xuxa

Gugu: advogados garantem ter documento de Rose Miriam que muda rumos de herança

Manu Gavassi é a grande vencedora do Meus Prêmios Nick

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/06/2026
Salah, Egito
Salah comanda virada e Egito lidera o Grupo G da Copa do Mundo
Uruguai e Cabo Verde empataram em 2 a 2 pela segunda rodada da Copa do Mundo
Uruguai empata com Cabo Verde e se complica na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados