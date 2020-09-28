Manu Gavassi é a grande vencedora do Meus Prêmios Nick

Aconteceu neste domingo (27) a 21ª edição do Meus Prêmios Nick, premiação promovida pelo canal Nickelodeon. O evento no qual o público elegeu os melhores em diversas categorias, muitas delas relacionadas a música, internet e televisão foi ao vivo pela primeira vez. Bruno Gagliasso foi o apresentador da noite e contou com Any Gabrielly, do Now United, Bibi Tatto, Klara Castanho e Raissa Chaddad para ajudá-lo no comando da atração.
Manu Gavassi foi a grande vencedora da noite e levou seis prêmios para casa: Style, Instagram do Ano, Criador do Ano, Conteúdo Digital do Ano, Hit Nacional Favorito e Artista Musical Favorito: "O mundo precisa de pessoas incríveis com ideias malucas. Obrigada", disse a artista em agradecimento.
O prêmio chegou ao fim com Gagliasso tomando o tradicional banho de slime. O ator postou o vídeo do momento em seu Instagram com um recado para seus filhos. "Curtiram? Foi incrivel! Nickelodeon #MPN 2020. Foi pra vocês filhos! PS: Criancas, nao tentem isso em casa! Kkkkkkkkkk.... OBRIGADO!!", acompanhado da #partiuchuveiro.
CONFIRA OS VENCEDORES DO MEUS PRÊMIOS NICK 2020
- Style do Ano: Manu Gavassi
- Canal de YouTube: Enaldinho
- Aposta Trendy: Lorena Queiroz
- Desenho Animado Favorito: Bob Esponja
- Artista de TV Feminina: Marina Ruy Barbosa
- Artista de TV Masculino: João Guilherme
- Ship do Ano: Jade Picon e João Guilherme
- Live do Ano: Marília Mendonça
- Artista Internacional Favorito: NOW UNITED
- Fandom do Ano: Uniters
- Gamer do Ano: Flakes Power
- Ajude Seu Mundo: Lázaro Ramos
- Filme do Ano: Modo Avião
- Challenger do Ano: Any Gabrielly
- Artista Musical Favorito: Manu Gavassi
- Hit Internacional Favorito: NOW UNITED, com "Come Togheter"
- Vencedores Épicos: NOW UNITED
- Hit Nacional Favorito: Manu Gavassi, com "Áudio de Desculpas"
- Conteúdo Digital do Ano: Manu Gavassi
- Inspiração do Ano: Manu Gavassi
- Criadora do Ano: Manu Gavassi
- Agradecimento Épico: Turma da Mônica (2019)
- Programa de TV Favorito: BIA
- Programa da Nick Favorito: Henry Danger
- Slime Épico: Alok (2017)