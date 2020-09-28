Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Premiada

Manu Gavassi é a grande vencedora do Meus Prêmios Nick

Evento foi apresentado por Bruno Gagliasso, que encerrou a noite com banho de slime

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 14:54
Manu Gavassi é grande vencedora do Meus Prêmios Nick
Manu Gavassi é grande vencedora do Meus Prêmios Nick Crédito: Instagram/manugavassi
Aconteceu neste domingo (27) a 21ª edição do Meus Prêmios Nick, premiação promovida pelo canal Nickelodeon. O evento no qual o público elegeu os melhores em diversas categorias, muitas delas relacionadas a música, internet e televisão foi ao vivo pela primeira vez. Bruno Gagliasso foi o apresentador da noite e contou com Any Gabrielly, do Now United, Bibi Tatto, Klara Castanho e Raissa Chaddad para ajudá-lo no comando da atração.
Manu Gavassi foi a grande vencedora da noite e levou seis prêmios para casa: Style, Instagram do Ano, Criador do Ano, Conteúdo Digital do Ano, Hit Nacional Favorito e Artista Musical Favorito: "O mundo precisa de pessoas incríveis com ideias malucas. Obrigada", disse a artista em agradecimento.
O prêmio chegou ao fim com Gagliasso tomando o tradicional banho de slime. O ator postou o vídeo do momento em seu Instagram com um recado para seus filhos. "Curtiram? Foi incrivel! Nickelodeon #MPN 2020. Foi pra vocês filhos! PS: Criancas, nao tentem isso em casa! Kkkkkkkkkk.... OBRIGADO!!", acompanhado da #partiuchuveiro.

CONFIRA OS VENCEDORES DO MEUS PRÊMIOS NICK 2020

  • Style do Ano: Manu Gavassi
  • Canal de YouTube: Enaldinho
  • Aposta Trendy: Lorena Queiroz
  • Desenho Animado Favorito: Bob Esponja
  • Artista de TV Feminina: Marina Ruy Barbosa
  • Artista de TV Masculino: João Guilherme
  • Ship do Ano: Jade Picon e João Guilherme
  • Live do Ano: Marília Mendonça
  • Artista Internacional Favorito: NOW UNITED
  • Fandom do Ano: Uniters
  • Gamer do Ano: Flakes Power
  • Ajude Seu Mundo: Lázaro Ramos
  • Filme do Ano: Modo Avião
  • Challenger do Ano: Any Gabrielly
  • Artista Musical Favorito: Manu Gavassi
  • Hit Internacional Favorito: NOW UNITED, com "Come Togheter"
  • Vencedores Épicos: NOW UNITED
  • Hit Nacional Favorito: Manu Gavassi, com "Áudio de Desculpas"
  • Conteúdo Digital do Ano: Manu Gavassi
  • Inspiração do Ano: Manu Gavassi
  • Criadora do Ano: Manu Gavassi
  • Agradecimento Épico: Turma da Mônica (2019)
  • Programa de TV Favorito: BIA
  • Programa da Nick Favorito: Henry Danger
  • Slime Épico: Alok (2017)

Veja Também

Alicia Keys apresenta programa sobre racismo na Nickelodeon

Nickelodeon confirma que Bob Esponja é personagem LGBT+

'MTV Miaw 2020' premia Anitta, Pabllo Vittar e Ivete Sangalo; veja a lista dos vencedores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados