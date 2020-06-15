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Mês do Orgulho

Nickelodeon confirma que Bob Esponja é personagem LGBT+

Especulações de que o protagonista seria gay já tinham surgido, mas na época foram negadas pelo criador da animação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 08:25

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 08:25

O personagem Bob Esponja, da Nickelodeon
O personagem Bob Esponja, da Nickelodeon Crédito: Reprodução/Instagram @spongebob
"Celebrando o Orgulho com a comunidade LGBTQ + e seus aliados neste mês e todos os meses", escreveu a empresa de entretenimento juvenil em um post com o protagonista do desenho Bob Esponja Calça Quadrada. Além do animal marinho, a postagem também traz imagens de Korra, de A Lenda de Korra, e de Schwoz Schwartz, de Henry Danger.
Veja a publicação da Nickelodeon sobre o mês do orgulho LGBTQ+:

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Em 2002, a mídia norte-americana relatou que produtos do Bob Esponja tinham grande popularidade entre o público gay. Já em 2005, grupos conservadores cristãos nos Estados Unidos afirmaram que o personagem principal da animação e seu melhor amigo Patrick eram usados para disseminar a homossexualidade.

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