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Alicia Keys apresenta programa sobre racismo na Nickelodeon

Atração explica ações do movimento Black Lives Matter e terá participação de Naomi Campbell, Chance The Rapper e Kevin Hart
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:45

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:45

A cantora Alicia Keys
A cantora Alicia Keys Crédito: Instagram/@aliciakeys
Alicia Keys apresentará nesta segunda-feira, 17, um programa sobre racismo no canal Nickelodeon. A atração irá ao ar a partir das 23h30 e explicará as ações do movimento 'Black Lives Matter' ou, no título em português, 'Vidas Negras Importam'.
A cantora irá comandar o programa, que também terá participações da modelo Naomi Campbell, do ator Kevin Hart, da ginasta Simone Biles e do músico Chance The Rapper.
Nick News - Crianças Unidas Contra o Racismo falará sobre os protestos que acontecem nos Estados Unidos desde a morte de George Floyd, que era negro, por um policial branco americano.

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Alguns integrantes do movimento como Opal Tometi, Alicia Garza e Matter Patrisse Kahn-Cullors participarão do bate-papo com Alicia Keys e falarão sobre racismo estrutural e responderão a perguntas das crianças.
O programa faz parte das ações da Nickelodeon para promover a luta antirracista nos Estados Unidos.

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