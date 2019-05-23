Nickelodeon divulga primeiras imagens do live-action de 'Bob Esponja'

23/05/2019 - Elenco de 'Bob Esponja' em live-action Crédito: Divulgação/Nickelodeon

Duas décadas depois da estreia, Bob Esponja, calça quadrada ganhará uma versão live-action. O episódio especial marca as comemorações do aniversário de 20 anos do desenho animado.

SpongeBob's Big Birthday Blowout

terá uma hora de duração. As primeiras imagens da produção foram divulgadas pela Nickelodeon nesta quarta-feira, 22.

A produção vai misturar animação e a atuação dos dubladores que dão voz aos personagens do desenho em inglês:

Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patrick Estrela), Rodger Bumpass (Lula Molusco), Clancy Brown (Seu Siriguejo), Carolyn Lawrence (Sandy) e Mr. Lawrence (Plankton)

. Os atores

Jack Griffo, Daniella Perkins e Kel Mitchell

farão uma participação especial na produção.

23/05/2019 - Elenco de 'Bob Esponja' em live-action: Tom Kenny (Bob Esponja) Crédito: Divulgação/Nickelodeon

"É tão incrível estar de volta para fazer parte do especial do 20º aniversário. Eu tenho que interagir com Tom Kenny e Bob Esponja", comemorou David Hasselhoff, que também estará na edição especial, segundo informações da

Variety

. O ator interpretou ele mesmo no longa

Bob Esponja: O Filme

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