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TELEVISÃO

Nickelodeon divulga primeiras imagens do live-action de 'Bob Esponja'

Episódio especial marca comemoração do aniversário de 20 anos do desenho animado

Publicado em 

23 mai 2019 às 19:02

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:02

23/05/2019 - Elenco de 'Bob Esponja' em live-action Crédito: Divulgação/Nickelodeon
Duas décadas depois da estreia, Bob Esponja, calça quadrada ganhará uma versão live-action. O episódio especial marca as comemorações do aniversário de 20 anos do desenho animado.
> Nickelodeon exibe episódios inéditos de 'Bob Esponja', que faz 20 anos
SpongeBob's Big Birthday Blowout
terá uma hora de duração. As primeiras imagens da produção foram divulgadas pela Nickelodeon nesta quarta-feira, 22.
A produção vai misturar animação e a atuação dos dubladores que dão voz aos personagens do desenho em inglês:
Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patrick Estrela), Rodger Bumpass (Lula Molusco), Clancy Brown (Seu Siriguejo), Carolyn Lawrence (Sandy) e Mr. Lawrence (Plankton)
. Os atores
Jack Griffo, Daniella Perkins e Kel Mitchell
farão uma participação especial na produção.
23/05/2019 - Elenco de 'Bob Esponja' em live-action: Tom Kenny (Bob Esponja) Crédito: Divulgação/Nickelodeon
"É tão incrível estar de volta para fazer parte do especial do 20º aniversário. Eu tenho que interagir com Tom Kenny e Bob Esponja", comemorou David Hasselhoff, que também estará na edição especial, segundo informações da
Variety
. O ator interpretou ele mesmo no longa
Bob Esponja: O Filme
.

> Stephen Hillenburg, criador de 'Bob Esponja', morre aos 57 anos
A live-action será exibida no dia 12 de julho, nos Estados Unidos. Em fevereiro deste ano, a Nickelodeon exibiu episódios inéditos do desenho para iniciar as comemorações de aniversário.

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