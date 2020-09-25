'MTV Miaw 2020' premia Anitta, Pabllo Vittar e Ivete Sangalo; veja a lista dos vencedores

Manu Gavassi e Bruna Marquezine comandaram a noite de premiação do MTV Miaw 2020 desta quinta-feira, 24. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o evento não contou com a presença da plateia, costumeiramente aglomerada para ver de perto seus ídolos. Anitta, que se apresentou direto de Forte São Marcelo, em Salvador, na Bahia, ficou com o prêmio de Artista Musical do Ano e Feat do Ano com Combatchy. Ela competiu com Emicida, Ludmilla e Luisa Sonza. Ivete Sangalo também foi premiada.
Além disso, a noite teve outras atrações musicais, como Luan Santana e Agnes, Tati Zaqui, Pedro Sampaio e Pocah e o agora casal Luisa Sonza e Vitão. Manu Gavassi foi destaque entre os premiados da noite e levou o troféu das categorias Clipão da P#rr@ e Ícone Miaw.
A cerimônia também fez uma homenagem para Linn da Quebrada, na categoria Transforma Miaw Todes Juntes, e a Noca da Portela, com o prêmio Transforma Miaw Vidas Pretas Importam.
Confira a lista completa de vencedores:
- Apepê do Ano: Tik Tok
- Aposta MIAW: Sidoka
- Artista Musical: Anitta
- Beat BR: Djonga
- Challenge da Vez: Roi Leticia
- Clipão da P#rr@: Áudio de desculpas (Manu Gavassi)
- DJ Lanso a Braba: Pedro Sampaio
- Falou Tudo: Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal
- Fandom Real_Oficial: BTS Army (BTS)
- Feat Gringo: Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy
- Feat Nacional: Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca)
- Game Do Ano: The Last of Us Part 2 (PS4)
- Hino de Karaokê Em Casa: Supera (Marília Mendonça)
- Hino do Ano: Amor de Que (Pabllo Vittar)
- Hit Global: Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande)
- Ícone MIAW: Manu Gavassi
- Imagina Juntos: Taís Araujo e Thelma Assis
- Live das Lives: Ivete Sangalo
- Live Pra Tudo: Boca a Boca (Bianca Andrade)
- Maratonei: Euphoria
- Melhor Clipe Feito em Casa: Pocah - Depois da Quarentena
- Melhor Participante de Reality: Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6)
- Meme de Quarentena: não sinto verdade em vc
- Pet Influencer: Lua (Boca Rosa)
- Podcast nosso de cada dia: Não Ouvo
- Ri Alto: Bruna Louise
- Streamer BR: Alanzoka
- Tik Toker Absurdo: Batom Atrevido
- Zika do Baile: PK