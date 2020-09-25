Premiação

'MTV Miaw 2020' premia Anitta, Pabllo Vittar e Ivete Sangalo; veja a lista dos vencedores

Cerimônia foi apresentada pelas amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 14:40
Bruna Marquezine e Manu Gavassi foram as apresentadoras do MTV Miaw 2020
Bruna Marquezine e Manu Gavassi foram as apresentadoras do MTV Miaw 2020 Crédito: Instagram / @mtvbrasil
Manu Gavassi e Bruna Marquezine comandaram a noite de premiação do MTV Miaw 2020 desta quinta-feira, 24. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o evento não contou com a presença da plateia, costumeiramente aglomerada para ver de perto seus ídolos. Anitta, que se apresentou direto de Forte São Marcelo, em Salvador, na Bahia, ficou com o prêmio de Artista Musical do Ano e Feat do Ano com Combatchy. Ela competiu com Emicida, Ludmilla e Luisa Sonza. Ivete Sangalo também foi premiada.
Além disso, a noite teve outras atrações musicais, como Luan Santana e Agnes, Tati Zaqui, Pedro Sampaio e Pocah e o agora casal Luisa Sonza e Vitão. Manu Gavassi foi destaque entre os premiados da noite e levou o troféu das categorias Clipão da P#rr@ e Ícone Miaw.
A cerimônia também fez uma homenagem para Linn da Quebrada, na categoria Transforma Miaw Todes Juntes, e a Noca da Portela, com o prêmio Transforma Miaw Vidas Pretas Importam.

Confira a lista completa de vencedores:

  • Apepê do Ano: Tik Tok
  • Aposta MIAW: Sidoka
  • Artista Musical: Anitta
  • Beat BR: Djonga
  • Challenge da Vez: Roi Leticia
  • Clipão da P#rr@: Áudio de desculpas (Manu Gavassi)
  • DJ Lanso a Braba: Pedro Sampaio
  • Falou Tudo: Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal
  • Fandom Real_Oficial: BTS Army (BTS)
  • Feat Gringo: Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy
  • Feat Nacional: Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca)
  • Game Do Ano: The Last of Us Part 2 (PS4)
  • Hino de Karaokê Em Casa: Supera (Marília Mendonça)
  • Hino do Ano: Amor de Que (Pabllo Vittar)
  • Hit Global: Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande)
  • Ícone MIAW: Manu Gavassi
  • Imagina Juntos: Taís Araujo e Thelma Assis
  • Live das Lives: Ivete Sangalo
  • Live Pra Tudo: Boca a Boca (Bianca Andrade)
  • Maratonei: Euphoria
  • Melhor Clipe Feito em Casa: Pocah - Depois da Quarentena
  • Melhor Participante de Reality: Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6)
  • Meme de Quarentena: não sinto verdade em vc
  • Pet Influencer: Lua (Boca Rosa)
  • Podcast nosso de cada dia: Não Ouvo
  • Ri Alto: Bruna Louise
  • Streamer BR: Alanzoka
  • Tik Toker Absurdo: Batom Atrevido
  • Zika do Baile: PK

