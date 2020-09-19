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Bruna Marquezine ironiza Biel em A Fazenda; fãs pedem mutirão para eliminá-lo

Depois do BBB 20 (Globo), Bruna Marquezine agora está opinando também sobre o reality show A Fazenda 12 (Record)

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 09:34
A atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine é uma das famosas que mais se envolveu com o formato de reality show em 2020 Crédito: Instagram/@brunamarquezine
Bruna Marquezine, 25, não entrou em nenhum reality show em 2020, mas com certeza foi uma das famosas que mais se envolveu com esse formato neste ano. Depois do BBB 20 (Globo), que ela acompanhou por causa da amiga Manu Gavassi, 27, ela agora está opinando também sobre A Fazenda 12 (Record).
Na tarde desta sexta-feira (18), ela respondeu ao comentário de um internauta sobre o cantor Biel, 24. Ele publicou um vídeo com um momento em que o participante do reality show rural afirmava estar confiante de não ser eliminado mesmo que vá para a roça. Ele afirma que tem 1.000 fãs que votariam pelo menos cem vezes nele, o que daria 100.000 votos e garantiria a permanência dele.
"O Biel jurando que mil fãs mantém alguém em um reality show nacional", comentou o internauta. A atriz ironizou na resposta. "Ô, meu pai", escreveu.

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O comentário animou os fãs de Marquezine, que comemoraram o envolvimento dela com o programa da Record e passaram a pedir que ela puxasse um mutirão para eliminar o cantor, assim como fez para salvar Manu no BBB.
"Lenda, sei que não quer mais se envolver com isso, mas um mutirão só seu resolve a eliminação dele. Pensa com carinho, tá?", comentou um seguidor. "Puxa mutirão Fora Biel, Bruna, por favor. Nunca te pedi nada além do follow que nunca veio", brincou outro.
Algumas pessoas, no entanto, pediram para ela não se envolver. "Por Deus, não começa, eu te imploro. Paulo Guedes, arruma um trampo para a Bruna aqui", disse um internauta. "Sai daqui, você não vai estragar de novo a minha quarentena", acusou outro.
A atriz, no entanto, disse que não pretende entrar pra valer na torcida contra Biel. "Não quero não, obrigada", escreveu.

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