'MTV Miaw' terá Bruna Marquezine e Manu Gavassi como apresentadoras

A MTV anunciou, nesta quarta-feira (26), que o "MTV Miaw" será apresentada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi em 2020.
"Apresentar um prêmio com a Manu vai ser divertidíssimo, uma experiência única, até porque nós nunca trabalhamos juntas. Então, desde o início, vimos essa oportunidade como uma forma de selar essa amizade levando ela pro meio artístico", afirmou Bruna.
Já Manu comentou: "Claro que esse ano é tudo um pouquinho diferente, mas eu estou animada pra gente descobrir juntos como fazer isso ser inesquecível. Eu nunca me imaginei à frente de uma premiação, vai ser incrível! Bruna e eu ainda nos vimos..."
O "MTV Miaw" será realizado no próximo dia 24 de setembro, uma quinta-feira, às 22h. A MTV publicou vídeos nas redes sociais para contar a novidade, na qual aparecem Bruna Marquezine e Manu Gavassi.