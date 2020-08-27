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Televisão

'MTV Miaw' terá Bruna Marquezine e Manu Gavassi como apresentadoras

'Vai ser divertidíssimo, até porque nós nunca trabalhamos juntas', comentou Bruna sobre amizade com a cantora

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:23
A MTV anunciou, nesta quarta-feira (26), que o "MTV Miaw" será apresentada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi em 2020.
Bruna Marquezine e Manu Gavassi serão apresentadoras do MTV Miaw 2020
Bruna Marquezine e Manu Gavassi serão apresentadoras do MTV Miaw 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
"Apresentar um prêmio com a Manu vai ser divertidíssimo, uma experiência única, até porque nós nunca trabalhamos juntas. Então, desde o início, vimos essa oportunidade como uma forma de selar essa amizade levando ela pro meio artístico", afirmou Bruna.
Já Manu comentou: "Claro que esse ano é tudo um pouquinho diferente, mas eu estou animada pra gente descobrir juntos como fazer isso ser inesquecível. Eu nunca me imaginei à frente de uma premiação, vai ser incrível! Bruna e eu ainda nos vimos..."

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O "MTV Miaw" será realizado no próximo dia 24 de setembro, uma quinta-feira, às 22h. A MTV publicou vídeos nas redes sociais para contar a novidade, na qual aparecem Bruna Marquezine e Manu Gavassi. 

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