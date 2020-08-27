Morre o produtor musical Arnaldo Saccomani aos 71 anos

O produtor musical Arnaldo Saccomani Crédito: Reprodução/Instagram @papo_dimusica

Arnaldo Saccomani, produtor musical conhecido por ter sido jurado de programas como Ídolos e Qual é o Seu Talento, morreu na madrugada desta quinta (27) aos 71 anos de idade (apenas três dias depois de seu aniversário). A informação foi confirmada à revista Quem pela filha de Arnaldo, Thais Saccomani.

Segundo o jornalista Felipeh Campos, o produtor estava em tratamento renal há dois meses e chegou a passar por hemodiálise. Segundo amigos, ele morreu em sua casa em Indaiatuba, interior de São Paulo. Julia Saccomani, outra filha do artista, falou ao colunista que o pai teve "uma passagem tranquila com todos os familiares em casa".

O velório de Arnaldo acontece nesta quinta (27) no Parque do Memorial em Embu das Artes e terá apenas duas horas, das 10h às 12h, pela pandemia do coronavírus.

Em seu perfil do Instagram, Thais compartilhou uma foto segurando a mão do pai e escreveu: "Estaremos sempre juntos".