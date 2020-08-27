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Problemas renais

Morre o produtor musical Arnaldo Saccomani aos 71 anos

Famoso por ter sido jurado de diversos programas de talentos na TV, Arnaldo Saccomani morreu em casa em decorrência de problemas renais

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:16
O produtor musical Arnaldo Saccomani
O produtor musical Arnaldo Saccomani Crédito: Reprodução/Instagram @papo_dimusica
Arnaldo Saccomani, produtor musical conhecido por ter sido jurado de programas como Ídolos e Qual é o Seu Talento, morreu na madrugada desta quinta (27) aos 71 anos de idade (apenas três dias depois de seu aniversário). A informação foi confirmada à revista Quem pela filha de Arnaldo, Thais Saccomani. 
Segundo o jornalista Felipeh Campos, o produtor estava em tratamento renal há dois meses e chegou a passar por hemodiálise. Segundo amigos, ele morreu em sua casa em Indaiatuba, interior de São Paulo. Julia Saccomani, outra filha do artista, falou ao colunista que o pai teve "uma passagem tranquila com todos os familiares em casa". 
O velório de Arnaldo acontece nesta quinta (27) no Parque do Memorial em Embu das Artes e terá apenas duas horas, das 10h às 12h, pela pandemia do coronavírus. 

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Em seu perfil do Instagram, Thais compartilhou uma foto segurando a mão do pai e escreveu: "Estaremos sempre juntos". 
Saccomani começou a carreira nos anos 60 e trabalhou em discos de grandes nomes, como Tim Maia, Rita Lee, Ronnie Von, Mara Maravilha e até o cantor mexicano Luis Miguel. Seu último trabalho como produtor foi no álbum Além do Tempo, de Larissa Manoela, no início de 2019. Em 2020, após 14 anos na emissora, ele deixou o SBT. 

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