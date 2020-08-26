AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Nasce filha de Scarlett Byrne, de 'Harry Potter', e Cooper Hefner

Foto de Betsy Rose, que nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi publicada pelo pais nas redes sociais

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 13:59
O herdeiro da Playboy, Cooper Hefner, e Scarlett Byrne, atriz de Harry Potter
O herdeiro da Playboy, Cooper Hefner, e Scarlett Byrne, atriz de Harry Potter Crédito: Instagram/@cooperhefner
Cooper Hefner, herdeiro do dono da revista Playboy, não conseguiu conter a emoção ao acompanhar o nascimento da filha, fruto do relacionamento dele com a atriz Scarlett Byrne, de Harry Potter, e publicou uma foto ainda na maternidade em perfil oficial no Instagram.
"Às 17h53 desta tarde (segunda, 24), Scarlett e eu recebemos com boas-vindas nossa filha Betsy Rose Hefner. Estamos encantados com gratidão, amor e alegria", escreveu o empresário.
Betsy nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na tarde de segunda-feira, 24, com 2,8 quilos e o nome dela homenageia Betsy Aldridge-Conrad, avó de Cooper, que morreu no mês passado. Hugh Hefner, dono da Playboy, morreu em 2017.
Já Scarlett Byrne está afastada das redes sociais desde o fim de julho, quando publicou uma foto em que aparece com um vestido cinza, colocando em evidência a gravidez: "36 semanas", escreveu ela na legenda da imagem.

Veja Também

Funcionária de bar ajuda em parto e bebê nasce na calçada em Vitória

Nasce primeiro filho de Marcos Veras e Rosanne Mulholland

Zé Neto, da dupla com Cristiano, se torna pai de novo; nasce Angelina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Civil, PC
Funcionários de empresa são presos por furtar 74 ar-condicionados no ES
Jhonatas Santos Conceição, de 31 anos, foi preso após atirar contra um homem na Serra
Homem é alvo de tiros após ser acusado de dar em cima de mulher no ES
Imagem de destaque
Lanche da tarde: 3 receitas proteicas com ovo para potencializar os resultados da musculação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados