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Bairro Bento Ferreira

Funcionária de bar ajuda em parto e bebê nasce na calçada em Vitória

O pequeno Pedro Daniel nasceu prematuro, de sete meses, com 1,200 kg. Parto aconteceu na noite da última sexta-feira (07), nas proximidades da Avenida Cezar Hilal, em Bento Ferreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 15:11

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 15:11

Fernanda deu à luz ao Pedro Daniel na calçada de um bar em Bento Ferreira, Vitória
Fernanda deu à luz ao Pedro Daniel na calçada de um bar em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma moradora de rua deu à luz a um bebê na calçada de um bar, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na noite da última sexta-feira (07). O parto aconteceu por volta das 20 horas, nas proximidades da Avenida Cezar Hilal. O pequeno Pedro Daniel nasceu prematuro, de sete meses, com 1,200 kg.
Quem ajudou o bebê a chegar ao mundo foi a Vanete Souza Rodrigues, funcionária do bar, que já conhecia a Fernanda, mãe do Pedro. 

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"A gente estava aqui trabalhando e por volta de 20 horas a Fernanda entrou em trabalho de parto. Não tive outra opção, tive que socorrê-la. A gente já conhece ela aqui da redondeza, sempre damos uma força para ela. E nesse dia aconteceu que ela entrou em trabalho de parto. Eu já sou mãe, e Deus me deu toda a sabedoria na hora. Tirei meu chale e só pedi a Deus para me ajudar. Deu tudo certo", contou Vanete.

CASA NOVA

Após o nascimento do bebê, mãe e filho foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital. Os dois estão bem e a família ganhou berço e casa nova graças a ajuda de funcionários e clientes do bar.
"Com ajuda de muitas pessoas, de clientes, da Caoca, a gente conseguiu pagar um aluguel para ela. A Fernanda está morando na casinha dela com o esposo, só esperando o Pedro Daniel sair do hospital para ir para o seu novo lar, que já ganhou até um berço", concluiu Vanete.
Com informações da TV Gazeta

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