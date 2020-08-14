Mãe dá à luz bebê dentro de carro em posto de combustível em Jacaraípe

A pequena Emanuelle nasceu dentro do carro em um posto de combustíveis, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

"Eu ia internar hoje (sexta-feira), mas ontem ela resolveu me fazer uma surpresa". A frase é de uma mãe que ainda se recupera do susto de ter dado à luz a filha dentro do carro, em um posto de combustíveis de . A frase é de uma mãe que ainda se recupera do susto de ter dado à luz a filha dentro do carro, em um posto de combustíveis de Jacaraípe , na Serra . A pequena Emanuelle chegou ao mundo no fim da manhã desta quinta-feira (13), com 46 cm e 2,885 kg. Saudável, a menina e a mãe Patrícia de Araújo Santos, de 30 anos, devem receber alta hospitalar neste sábado (15).

A mãe conta que estava a caminho da maternidade  acompanhada da irmã e do sobrinho  quando Emanuelle deu sinais de que ia chegar e que não daria tempo de ir até o hospital.

"Eu estava indo para o hospital e quando passávamos pela orla de Jacaraípe ela deu sinais que ia nascer e eu pedi ao meu sobrinho para parar no posto. Ela nasceu dentro do carro mesmo, o socorro chegou depois e trouxe a gente para o hospital. Graças a Deus nós duas estamos bem", relatou.

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"Ela me ligou dizendo que estava passando mal. A dor ficou mais forte no caminho para o hospital e aí decidimos parar no posto. Eu já saí do carro desesperada pedindo ajuda. E aí ela falou 'Aline, a neném já está saindo'. Quando eu olhei para trás, a cabecinha da neném já estava para o lado de fora" Aline Araújo - Irmã da Patrícia

GERENTE DO POSTO AJUDOU CRIANÇA A NASCER

Foi a Poliana Machado, de 39 anos, gerente do posto de gasolina e mãe de dois filhos, que ajudou a Emanuelle a nascer. Ela foi a primeira pessoa a pegar a bebê no colo.

A gerente do posto, Poliana Machado, recebeu Emanuelle na chegada dela ao mundo Crédito: Arquivo Pessoal

"O posto estava bem cheio, com todas as bombas ocupadas. Eles não conseguiram entrar, ficaram na rampa, porque o bebê já estava nascendo. Tivemos que correr, procurar um pano e ajudar. Não esperava por alguma coisa assim. Ninguém aqui tinha passado por algo parecido. Foi muito emocionante, muito gratificante participar de uma situação dessas", comenta a gerente do posto.

Poliana conta que o socorro chegou cerca de 30 minutos do nascimento da Emanuelle. "A ambulância chegou o bebê já havia nascido. A socorrista cortou o cordão umbilical dentro do carro mesmo e depois levou as duas para o hospital.

Patrícia e Emanuelle passam bem e estão internadas na Maternidade de Carapina, na Serra. Mãe de outras duas meninas  Jessyca, de 14 anos, e Taynara, de 4 anos  ela agora só tem um pedido: "Estou louca para ir para casa. Ainda bem que teremos alta amanhã (sábado)".